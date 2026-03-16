¿Qué se sabe de…? Las fotos más sensuales de Dakota Johnson, el viaje a India de Liz Hurley y la mejor noticia para Luna Serrat

Además, Gillian Anderson conquistó las pasarelas del París Fashion Week
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FESTIVAL DE COLORES
En un viaje de una semana que combinó espiritualidad, alegría cromática y estilo atemporal, Elizabeth Hurley se dejó ver en Delhi junto a su hijo Damian en la celebración de Holi, el tradicional Festival de los Colores de India.
La actriz, de 60 años, disfrutó de una jornada luminosa, repleta de música, bailes y nubes de polvos multicolores que tiñeron el aire de rosa, amarillo y naranja. Madre e hijo compartieron con amigos y el ex marido de Liz, el empresario indio Arun Nayar, risas, bailes y el clásico ritual de lanzarse gulal –polvos de colores– sobre la piel y la ropa, símbolo de renovación y unión comunitaria.
Los Hurley apostaron por el atuendo tradicional: kurta pyjamas blancos. Pero, para la comida de bienvenida, Liz sorprendió al rescatar de su armario uno de sus vestidos más legendarios de Versace, el mismo que lució en la Met Gala de 1999, un diseño negro de escote profundo que marcó una época.
PURA SENSUALIDAD
La actriz Dakota Johnson (36), que en las últimas semanas estuvo en las primeras planas porque tras su separación de Chris Martin se dejó ver con el músico Tucker Pillsbury (28), volvió a ser tendencia en redes sociales, pero, esta vez, como protagonista de una sensual producción fotográfica en jeans y ropa interior que hizo para la firma Calvin Klein. Dirigida y fotografiada por Gordon von Steiner, la campaña reinterpreta la filosofía de la marca de “menos es más”, y su narrativa sigue a Dakota durante un relajado día en casa, lejos del foco mediático.
“Los jeans y el underwear de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace que todo se sienta bien en el momento en que te la pones... Me encanta que esta campaña celebre sentirse cómoda, libre y sexy en tus propios términos”, afirmó la estrella.
MODELO INVITADA
Con la elegancia innata que la caracteriza y ese magnetismo sereno que la convirtió en un ícono del cine, Gillian Anderson (57) protagonizó uno de los momentos más comentados –y celebrados– de la moda internacional al convertirse en la gran sorpresa del desfile de Miu Miu otoño‑invierno 26/27.
La actriz aceptó la invitación de Miuccia Prada para caminar la pasarela –cubierta de musgo– como modelo invitada en el Paris Fashion Week y lo hizo luciendo un vestido transparente a la rodilla, de escote cuadrado y detalles metalizados. El desfile se celebró en el Palais d’Iéna transformado en un espacio íntimo.•
PARTIDA DOBLE
La felicidad llega por duplicado al hogar de Luna Serrat y Dani Ceballos, quienes viven uno de los momentos más emocionantes de sus vidas: la actriz y el futbolista serán padres de mellizos, una noticia que conmocionó a seguidores, amigos y, por supuesto, a la gran familia Serrat.
Luna, de 29 años, anunció su embarazo a través de sus redes sociales, compartiendo una ecografía y un mensaje cargado de emoción: “Lo soñamos tanto que vino doble”. La feliz noticia no sólo marca un antes y un después en la vida de la pareja, sino que también convierte al mítico cantautor Joan Manuel Serrat, de 82 años, en bisabuelo por partida doble.
Luna y Dani hicieron pública su relación en agosto de 2024, aunque su romance llevaba tiempo lejos del foco mediático. El futbolista, pieza clave del Real Madrid, atraviesa una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas al menos por dos meses, pero esto le permitirá acompañar más de cerca a Luna en esta etapa tan especial.
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