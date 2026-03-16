¿Qué se sabe de…? Las fotos más sensuales de Dakota Johnson, el viaje a India de Liz Hurley y la mejor noticia para Luna Serrat

FESTIVAL DE COLORES

En un viaje de una semana que combinó espiritualidad, alegría cromática y estilo atemporal, Elizabeth Hurley se dejó ver en Delhi junto a su hijo Damian en la celebración de Holi, el tradicional Festival de los Colores de India.

Elizabeth Hurley disfrutó de una mini escapada de diez días a la India junto a su hijo Damian

La actriz posa divertida y entre polvos de colores con Damian y su ex marido, Arun Nayar. Estuvieron casados durante tres años (2007-2010), aunque su relación comenzó a finales de 2002. Damian lo llama cariñosamente “papá”

"Estoy feliz de haber vuelto a la mágica India", escribió el modelo y actor en sus redes sociales

“¡Feliz Holi! Qué momento glorioso para estar en la bella India con algunas de mis personas favoritas en el mundo”, escribió Liz en su cuenta de Instagram

La actriz, de 60 años, disfrutó de una jornada luminosa, repleta de música, bailes y nubes de polvos multicolores que tiñeron el aire de rosa, amarillo y naranja. Madre e hijo compartieron con amigos y el ex marido de Liz, el empresario indio Arun Nayar, risas, bailes y el clásico ritual de lanzarse gulal –polvos de colores– sobre la piel y la ropa, símbolo de renovación y unión comunitaria.

Para la comida de bienvenida, Liz llevó el mismo vestido de Versace que lució en 1999 para la gala del Met

En aquella gala del MET, cuya temática era "Rock Style", la británica lució un diseño de escote profundo, gran tajo lateral y detalle de pedrería en tonos rosados y ámbar Getty Images

"Esta fue la noche más mágica en este paraíso", dijo Damian tras la fiesta

Los Hurley apostaron por el atuendo tradicional: kurta pyjamas blancos. Pero, para la comida de bienvenida, Liz sorprendió al rescatar de su armario uno de sus vestidos más legendarios de Versace, el mismo que lució en la Met Gala de 1999, un diseño negro de escote profundo que marcó una época.

PURA SENSUALIDAD

Dakota Johnson protagonizó la nueva campaña de Calvin Klein

La actriz Dakota Johnson (36), que en las últimas semanas estuvo en las primeras planas porque tras su separación de Chris Martin se dejó ver con el músico Tucker Pillsbury (28), volvió a ser tendencia en redes sociales, pero, esta vez, como protagonista de una sensual producción fotográfica en jeans y ropa interior que hizo para la firma Calvin Klein. Dirigida y fotografiada por Gordon von Steiner, la campaña reinterpreta la filosofía de la marca de “menos es más”, y su narrativa sigue a Dakota durante un relajado día en casa, lejos del foco mediático.

Inspirada en los noventa años de la marca, la publicidad apuesta a la belleza y el sex appeal de Dakota

“Los jeans y el underwear de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace que todo se sienta bien en el momento en que te la pones... Me encanta que esta campaña celebre sentirse cómoda, libre y sexy en tus propios términos”, afirmó la estrella.

MODELO INVITADA

Con la elegancia innata que la caracteriza y ese magnetismo sereno que la convirtió en un ícono del cine, Gillian Anderson (57) protagonizó uno de los momentos más comentados –y celebrados– de la moda internacional al convertirse en la gran sorpresa del desfile de Miu Miu otoño‑invierno 26/27.

La reconocida actriz de la serie "Expedientes X", Gillian Anderson, desfiló para Miu Miu en París Getty Images

La actriz aceptó la invitación de Miuccia Prada para caminar la pasarela –cubierta de musgo– como modelo invitada en el Paris Fashion Week y lo hizo luciendo un vestido transparente a la rodilla, de escote cuadrado y detalles metalizados. El desfile se celebró en el Palais d’Iéna transformado en un espacio íntimo.•

PARTIDA DOBLE

Luna Serrat espera mellizos junto al futbolista, Dani Ceballos

La felicidad llega por duplicado al hogar de Luna Serrat y Dani Ceballos, quienes viven uno de los momentos más emocionantes de sus vidas: la actriz y el futbolista serán padres de mellizos, una noticia que conmocionó a seguidores, amigos y, por supuesto, a la gran familia Serrat.

“Llevo desaparecida cuatro meses por la razón más bonita del mundo. (…) No sabéis las ganas que tenía de dejar de guardar el secreto”, publicó Luna Serrat en su cuenta de Instagram tras dar a conocer la feliz noticia

Luna, de 29 años, anunció su embarazo a través de sus redes sociales, compartiendo una ecografía y un mensaje cargado de emoción: “Lo soñamos tanto que vino doble”. La feliz noticia no sólo marca un antes y un después en la vida de la pareja, sino que también convierte al mítico cantautor Joan Manuel Serrat, de 82 años, en bisabuelo por partida doble.

La nieta de Joan Manuel Serrat acompañó la publicación con una canción del artista, "De vez en cuando la vida"

Luna y Dani hicieron pública su relación en agosto de 2024, aunque su romance llevaba tiempo lejos del foco mediático. El futbolista, pieza clave del Real Madrid, atraviesa una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas al menos por dos meses, pero esto le permitirá acompañar más de cerca a Luna en esta etapa tan especial.