Video: Charly García tocó con Nito Mestre en el Luna Park

Charly García y Nito Mestre interpretaron "Instituciones", el clásico de Sui Generis, en el Luna Park Fuente: RollingStone - Crédito: Rodrigo Alonso

Manuel Buscalia 7 de agosto de 2019 • 21:25

Esta noche, el primer show de Charly García en el Luna Park desde su regreso a los escenarios en 2017 empezó de la mejor manera: el tema inicial del setlist fue "Instituciones", el clásico de Sui Generis, con Nito Mestre como invitado estrella.

Esta es la primera vez que los dos músicos vuelven a tocar juntos en el microestadio porteño, a siete años de su último encuentro, cuando Charly invitó a Nito a interpretar esta misma canción durante la presentación de su boxset '60x60'. También en este venue, pero en septiembre de 1975, ambos actuaron juntos en el histórico Adiós Sui Generis, que fue el primer show masivo de rock argentino.

"Me llamó hace unas dos semanas y me dijo 'sería lindo que vinieras a tocar, nos vamos a divertir'", le dijo Mestre a Rolling Stone, la noche anterior al show, después de la prueba de sonido. "Me alegró su invitación y sobre todo verlo bien y enfocado".