Murió Robe Iniesta, líder de Extremoduro y referente del rock español

MADRID (DPA).- El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe, y líder de la banda de rock Extremoduro, murió este miércoles a los 63 años, según informó su agencia de comunicación en una nota publicada en su web en la que no precisó el motivo de su fallecimiento.

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, anunció Dromedario Records en un texto que calificó como “la nota más triste de nuestra vida”.

El comunicado con el que se informó la muerte de Robe Iniesta Instagram

Asimismo, detalló que en los próximos días dará a conocer “la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje” para despedir al músico.

En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira Ni santos ni inocentes previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Ambos recitales tenían el cartel de “sold out”, pero el artista se vio obligado a guardar reposo absoluto y devolvió el importe íntegro de las entradas.

Un referente del rock español

Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962, fue uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, llegando a ser galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

También brilló por otras facetas como la filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social. Pero, “por encima de todo”, como define su equipo, es un “maestro de maestros”, además de buen profesional y “mucho mejor persona”.

El texto publicado en su web destaca distintos ámbitos de la trayectoria de Robe, a quien describen como jefe exigente “pero siempre justo y generoso con quien es leal”, hombre “valiente”, artista y compositor perfeccionista, así como “líder político” y “líder social”, aludiendo a campañas ecologistas, ayudas a ONG y a su capacidad de “poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox”.

“En nuestras manos está que esta obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana. El público le dio la vida y él se la dio a ellos. Gracias Robe, gracias maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido! ¡Vuela alto, hombre pájaro!“, concluye la nota.