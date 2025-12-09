La Unesco declaró al cuarteto “patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad”

CÓRDOBA.- El cuarteto, género musical de la cultura popular de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental de la Unesco, reunido en Nueva Delhi (India). La iniciativa fue impulsado por la Municipalidad de Córdoba en la documentación presentada hace más de tres años: “Cuarteto, Música, Letra y Danza en la Ciudad de Córdoba”.

La Unesco entiende por “patrimonio cultural inmaterial” al conjunto de “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Es un proceso vivo, que se transforma con el tiempo.

La historia del cuarteto cordobés nació el 4 de junio de 1943 cuando, con la dirección de Augusto Marzano y la participación de su hija Leonor, el Cuarteto Leo se presenta por primera vez en el auditorio de la radio LV3. Miguel Gelfo y Luis Cabrero también eran parte de ese grupo que es reconocido como la semilla del ritmo que mueve a miles de personas cada fin de semana en Córdoba y en buena parte del país.

Casi un mes después, el 9 de julio, hicieron su primer baile y una década más tarde, grabaron un disco. Cuando en 1961 murió Augusto Marzano, Leonor quedó al frente del Cuarteto Leo, es la creadora del “tunga tunga”.

Todos los que vinieron después -desde Carlos “la Mona” Jiménez a Rodrigo, pasando por La Konga, Ulises, Euge Quevedo, Q’Lokura, Pelusa y Sebastián- son los herederos de esos cuatro músicos que se inspiraron en “la tarantela y el pasodoble europeos” y “se ha nutrido de ritmos latinos”, según cuentan los que estudian el fenómeno.

Como el piano oficia como base de percusión se lo llama “tunga tunga”, un ritmo en 2/4 que marca el pulso del baile: dos sílabas, dos movimientos de pies. En los 60, el género empieza a sumar ritmos caribeños, percusión afrolatina y secciones de vientos, con lo que su llegada al público se fue ampliando.

Los cuarteteros resistieron a la dictadura, que los persiguió. “La prohibición fue en la época de los militares. Cuando estaba por empezar el Mundial (1978) comenzaron a levantar los discos de las disquerías para que cuando llegaran los turistas no fueran a los negocios y preguntaran qué es esto, la música regional de Córdoba, y se nos cagaran de risa de la música nuestra”. La frase está en una de las paredes del museo y es de “La Mona” Jiménez, recordando los años de la dictadura.

En 2021, primero la Provincia y después la Nación declararon al género patrimonio inmaterial. Poco después empezó el camino que llegó a la Unesco. Ese mismo año, en la céntrica esquina de Colón y Rivera Indarte se inauguró el Museo del Cuarteto, que incluye ropa de los ídolos del género, gigantografías e imágenes de los artistas y sus biografías, tapas de discos, documentación de los bailes y el Rincón del baile, donde se recrea una escena de un baile de los años 50 decorado y pensado para que el público que visite el lugar pueda tomar sus fotografías.

También cuenta con un espacio dedicado al cuarteto y la diversidad sexual y vitrinas con instrumentos musicales como el piano de Coquito Ramaló, fundador del Cuarteto de Oro, utilizados en numerosos shows.

“Día histórico”

“Día histórico”, así consideró la noticia el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que se mostró muy contento con este gran reconocimiento a la música local.

“El mundo entero reconoce algo que nosotros los cordobeses sabemos desde siempre: que el cuarteto es más que música. Que la Unesco haya consagrado al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un orgullo enorme”, señaló en su cuenta de X.