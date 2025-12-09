Lollapalooza Argentina 2026 confirmó sus sideshows: quiénes tocan y cómo conseguir las entradas
El festival anunció los shows íntimos de DJO, Ruel, Blood Orange, Royel Otis, TV Girl y Men I Trust
Cada novedad del Lollapalooza 2026, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo, es bienvenida por los fans que esperan con ansias el festival. Este martes se dieron a conocer los sideshows del evento, un formato íntimo, en el que se presentarán DJO, Ruel, Blood Orange, Royel Otis, TV Girl y Men I Trust, en una serie de shows únicos entre el 11 y el 17 de marzo.
A partir del miércoles 10 de diciembre estará disponible una preventa exclusiva para clientes Santander American Express con hasta 6 cuotas sin interés. Luego, a partir de las 13, se dará inicio a la venta general de estos shows con todos los medios de pago y a través de la plataforma Allaccess.
Además, el encuentro creado por Perry Farrell y con sede en el Hipódromo de San Isidro contará con Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, y Lewis Capaldi que encabezan el cartel además de otros nombres locales como Paulo Londra, Soledad y Ratones Paranoicos.
Cuáles son los sideshows de Lollapalooza 2026
A continuación, todos los recitales que se realizarán:
- DJO —el proyecto musical de Joe Keery, actor de Stranger Things—: 11 de marzo en el Teatro Vorterix
- Royel Otis: 12 de marzo en Niceto Club
- TV Girl: 12 de marzo en el Teatro Vorterix
- Ruel: 16 de marzo en el Teatro Vorterix
- Men I Trust: 16 de marzo en Niceto Club
- Blood Orange: 17 de marzo en el Teatro Vorterix
El line up del Lollapalooza 2026
Viernes 13
Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones
Sábado 14
Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os.
Domingo 15
Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.
Además de contar con una grilla que combina lo mejor de la música a nivel nacional e internacional, Lollapalooza también ofrece una experiencia variada de entretenimiento, gastronomía y conciencia ambiental, todo en un solo lugar.
Cómo comprar entradas
La venta de entradas para el festival ya está habilitada. Se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. Una vez adquiridas las entradas, los compradores deben realizar un paso obligatorio de verificación de compra. Este procedimiento consiste en una validación por código para comprobar la identidad del titular de la tarjeta utilizada en la operación y confirmar los tickets.
El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.
- Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.
- Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.
- Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.
- Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.
Se dispone de un plazo de diez días desde el momento de la compra para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparecerá en el resumen de la tarjeta o en el home banking. Puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Si la compra no se verifica dentro del plazo establecido, será dada de baja.
