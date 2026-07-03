“Wonderwall”, el hit que emociona a los jugadores y al público inglés en el Mundial y que fue el gran himno britpop de los noventa

Si no se sufre, no es fútbol. En los 15 minutos finales del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo por los 16avos de final del Mundial 2026, los británicos dieron vuelta el marcador y lograron pasar a la siguiente instancia, que será en 8avos, frente a México. Y quizás por la épica que quedó impregnada en esos minutos finales, bien valió el festejo de público y jugadores, con un clásico de Oasis, que ya venía sonando desde partidos anteriores.

Tras el pitazo final, los jugadores se abrazaron haciendo una fila, frente al arco y a una tribuna poblada de fans que cantaba “Wonderwall”. El gesto fue relativamente espontáneo, porque, en realidad, la música de la canción ya sonaba en los parlantes del estadio. Apenas terminó, el capitán del equipo rompió filas para alzar los brazos y saludar a la hinchada.

¡AL RITMO DE OASIS!



Los fanáticos y jugadores de Inglaterra festejaron el pase a octavos de final cantando Wonderwall.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/usjdL6v7En — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El público inglés no pierde oportunidad para entonar el tema, aunque las veces que más llamó la atención fueron en los partidos contra Congo, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y en la fase de grupos, contra Croacia (el 17 de junio pasado, en el AT&T Stadium de Dallas).

La arenga para el uso de la canción tuvo el consentimiento de sus creadores. Tanto Noel como Liam Gallagher dieron guiños en sus redes sociales. El menor de los hermanos fue el más efusivo y directo. “¡Vamos Inglaterra! ¡Vamos Wonderwall!“, escribió en X. No faltó alguna chicana, por su ascendencia irlandesa. Rápido de reflejos, respondió: ”Sangre irlandesa, corazón inglés".

También vale aclarar que los dos Gallagher son muy futboleros, especialmente Noel, y que “Wonderwall” suena en las canchas desde hace tiempo. Veamos este caso.

12 de mayo de 2019. Manchester City ganó la Premier League tras vencer al Brighton en la última fecha del torneo. Y Noel, que por fanático del equipo y por famoso se mueve dentro del club como si fuera parte del cuerpo técnico, tras el partido fue al vestuario y saludó, uno por uno, a los jugadores del plantel (incluido Kun Agüero) mientras ellos comenzaban a cantar “Wonderwall”.

🎵 I don't believe that anybody feels the way I do about you now 💙@NoelGallagher joins in the dressing room party in Brighton!



🔵 #mancity 🏆 pic.twitter.com/efEwfk4Kkx — Manchester City (@ManCity) May 13, 2019

Dicho (todo) esto, solo falta preguntar de qué habla “Wonderwall”. ¿De fútbol? No, en absoluto. Pero el sentir popular toma sus propias decisiones, y quizás alcance una frase para que un tema quede incorporado en el corazón de una hinchada. Seguramente fueron éstas, que dicen: “I don’t believe that anybody feels the way I do about you now (No creo que nadie sienta lo mismo que yo por ti ahora)” y ”Maybe, You’re gonna be the one that saves me. And after all, You’re my wonderwall (“Tal vez serás tú quien me salve. Y después de todo, eres mi wonderwall”).

En 2025, “Wonderwall” cumplió tres décadas. Fue incluida en el álbum (What’s the Story) Morning Glory?. A primera escucha, suena a canción de enamorado. Esa persona que ve en otra persona lo más especial que puede encontrar en este mundo y que, a su vez, a la larga, espera encontrar algún tipo de reciprocidad. De ahí que se pensara que el tema estaba dedicado a Meg Mathews, novia (y luego esposa) de Noel. Pero (siempre hay un pero cuando se habla de los Gallagher) Noel, autor de la canción, en letra y música, aseguró, luego de divorciarse, que no era así. En realidad, le echó la culpa a la prensa, pero ya entrado el nuevo milenio, él aseguró que no había estado pensado en ella cuando la compuso. Dijo que era una canción dedicada a un amigo imaginario que un día vendría y lo salvaría de sí mismo. Un poco rebuscado, pero nadie podía contradecirlo. Además, la versión del amigo invisible facilita el hecho de que puede tener diversos nombres e, incluso, ser un equipo de fútbol.

Los versos quedaron en la garganta de su hermano Liam. Pero (otro más) no terminaron de convencerlo. De hecho, fue muy elogioso cuando la escuchó en la voz de Ryan Adams. “Odio que la cante él. Liam ya no canta como hace 10 años. Su voz y cuerpo han cambiado. Nunca conseguimos hacer bien esa canción. Creo que Ryan Adams es la única persona que consiguió cantarla bien. Me encantaría hacer la versión de Adams, pero, frente de 60.000 fans de Oasis, eso no sería posible”, dijo en 2008.

Sonaba tan pegadiza y redonda -aunque sin los motivos melódicos más predecibles de los temas pegadizos- que rápidamente fueron varios los músicos y grupos que la versionaron (Cat Power, Richard Cheese, The Mike Flowers Pops y, más tarde, Adams). Esa sobreabundancia hizo que Oasis la dejara fuera de sus repertorios en vivo. Debieron pasar algunos años para que volvieran a incluirla. Y, por supuesto, no faltó en la última gira que los hermanos emprendieron el año pasado, como uno de los más preciados encores de su lista, junto a otros clásicos como “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

Quizás, entre estas últimas, “Wonderwall” haya sido la que más ha trascendido. Y no solo porque ahora (desde hace algunos años, en realidad) es la que se escucha en estadios y vestuarios. Ya en 2021 se convirtió en la primera canción de la década del noventa en alcanzar las 1000 millones de reproducciones en Spotify, todo un récord para una pieza acuñada en aquellos años. Para alguien de la edad de los Gallagher puede ser nada, pero para quienes nacieron en la era de las plataformas digitales de música, quizá represente un material prehistórico. Lo viejo funciona.