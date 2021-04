“Wonderwall”, el clásico de Oasis, rompió un récord histórico en Spotify

“Wonderwall”, la canción de la banda británica Oasis, marcó un hito: llegó a los mil millones de reproducciones en Spotify. El hit que forma parte del álbum Morning Glory es el primero de los años 90 en ostentar ese récord en la plataforma.

Hace unos meses, Noel Gallagher había dicho que no entendía por qué “Wonderwall” se había convertido en una canción tan popular a lo largo del tiempo.

El aclamado disco producido por Owen Morris y Gallagher tiene algunos de los más grandes éxitos del grupo de Manchester, entre los que figuran “Some Might Say”, “Roll With It”, “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” y “Wonderwall”.

“Morning Glory es un disco extraño porque sucedió muy rápido y nadie recuerda mucho al respecto”, dijo el músico. “Estaba hablando con mi mánager el otro día y le decía: ‘¿Sabemos por qué fue tan rápido?’ y él dijo: ‘Bueno, te contrataron por seis semanas, lo terminaste en tres y tuviste una de esas semanas libres porque todos se pelearon’. Así que lo hicimos esencialmente en 12 días, lo cual es una locura si lo pensás. No sabíamos en qué se convertiría el álbum o qué significaría hoy”, sostuvo el legendario cantante durante una entrevista en el programa Lithium de SiriusXM.

“Mi hija ahora tiene 20 años y la gente se le acerca para preguntarle: ‘¿Tu papá realmente escribió el tema ‘Wonderwall’? Ella dice: ‘Sí’ y la acorralan, y ella ni siquiera había nacido [cuando salió el álbum]”, relató. “Liam lo odiaba. No estoy seguro de que el resto de la banda estuviera demasiado interesado. Por qué se apoderó del planeta de la forma en la que lo hizo es una locura. No hay rima ni razón para eso, simplemente pasó”, concluyó.

