De Alejandro Lerner a L-Gante: lo mejor de la alfombra roja de los Premios Gardel

Después de dos años de ceremonias virtuales, debido a la pandemia de coronavirus, los Premios Gardel volvieron a tener su gran fiesta presencial. Felices de reencontrarse para celebrar lo mejor de la música, las celebridades se vistieron de gala, desfilaron por la alfombra roja y charlaron con la prensa.

Los invitados comenzaron a llegar al predio del Movistar Arena alrededor de las 20. Tras ingresar al hall de entrada, posaron frente a las cámaras de los fotógrafos presentes en el lugar y entusiasmados dedicaron un tiempo a hablar con los medios que aguardaban su llegada.

Muy elegante, Alejandro Lerner posó para las cámaras en la alfombra roja LA NACION/Rodrigo Néspolo

El músico habló de sus colaboraciones con artistas jóvenes , a las que definió como un ping-pong de creatividad . Respecto al boom de los artistas argentinos en el exterior, dijo: “Descubrí que hay una generación que pudo adoptar las herramientas con las que creció. Con las redes sociales, se vuelven virales y globales de forma natural. Nosotros la tuvimos que pelear pero ellos tienen un lenguaje que está exportando la música argentina de esta generación”. Y nombró a sus preferidos: “Tengo varios favoritos: Rusherking, los MYA, L-Gante. Hay mucha gente que quiero mucho”.

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, conmovido tras enterarse de que su hermana Luna también fue premiada en la ceremonia

Mateo Sujatovich se mostró conmovido al enterarse de que su hermana Luna fue premiada con el segundo Gardel de la noche . En una noche donde abundaron una gran diversidad de géneros, Sujatovich señaló: “Me parece que la variedad enriquece la música. Brindo por las diferencias”. Y además señaló la importancia que para él representa estar ternado junto con artistas que admira: “En mi misma categoría están Andrés y Fito, que son artistas que me han marcado muchísimo”.

Juan Ingaramo, en la alfombra roja LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Estoy muy contento con las nominaciones, cruzando los dedos”. Además, nombró a varios colegas que le causan admiración: “Marcela Morelo, Los Auténticos Decadentes, realmente hay muchos artistas acá que me inspiran”.

Cazzu, "la jefa del trap", se lució en la noche de la música nacional

La artista jujeña Cazzu reconoció que considera toda una responsabilidad sentirse una pionera dentro de la música urbana nacional. “Estoy muy contenta por todos mis colegas y sobre todo por mis colegas mujeres. No hay una que no conozca y con la que no me lleve bien. Siempre nos comunicamos entre nosotras y así generamos mucho espacio para las mujeres, más que otros países”. Además, se reconoció fan de León Gieco, Abel Pintos, Gustavo Cerati y David Lebón.

Cazzu dialogó con LA NACION en los Premios Gardel

Emmanuel Horvilleur: "Siento que Illya Kuryaki aportó mucho a la música actual" LA NACION/Rodrigo Néspolo

Emmanuel Horvilleur se mostró contento de volver a la celebración de forma presencial y también comentó sobre el boom del trap y la música urbana: “Siento que con Illya Kuryaki aportamos mucho para que esto esté sucediendo hoy. Somos una de las bandas que arrancó con esto hace muchos años. Aportamos nuestro grano de arena a que esta música sea absorbida por la gente”.

Un matrimonio en la alfombra roja: Flor Otero y German Tripel, de muy buen humor LA NACION/Rodrigo Néspolo

Florencia Otero desfiló por la alfombra roja acompañada de su marido Germán “Tripa” Tripel, quien saltó a la fama con el grupo musical Mambrú, en el marco del reality Pop Stars. La pareja de músicos posó sonriente frente a las cámaras y ella aprovechó la oportunidad para exponer su mirada sobre las artistas mujeres del país: “Creo que ya era hora que estuviéramos más presentes y es hermoso. Siempre estuvieron pero hoy están siendo más reconocidas y lo celebro”.

Premios Gardel: Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi del dúo MYA

Por su parte, el dúo MYA, conformado por Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi, aseguró que cantar junto a Alejandro Lerner fue un “sueño hecho realidad”.

Premios Gardel: L Gante

L-Gante caminó por la alfombra roja con su personal look y extravagancia y a la hora de nombrar algún artista nacional que lo inspire disparó: “El Pity (Álvarez). Me encantaría cantar un rock and roll con él”.