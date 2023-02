Wu-Tang Clan: la histórica banda de hip hop viene por primera vez a la Argentina

escuchar

Banda icónica y referente esencial del movimiento hip hop, Wu-Tang Clan se presentará por primera vez en Buenos Aires el próximo 30 de marzo. El show tendrá como escenario al Estadio Luna Park y los tickets para ver a la banda neoyorquina, formada en Staten Island, ya están a la venta. Las entradas pueden adquirirse en Ticket Portal.

Methodman, RZA, Raekwon, Ghostface Killah, GZA, Masta Killa, Inspectah Deck, U-God, Cappadonna y DJ Mathematics llegan a Buenos Aires después de una larguísima espera para repasar los clásicos de Enter The Wu-tang (36 chambers), Wu-Tang Forever, The W, IronFlag, 8 Diagrams, A Better Tomorrow y The Saga Continues, entre otros.

La presentación en Buenos Aires reúne por primera vez a todos los integrantes originarios de Wu-Tang Clan. El tour sudamericano también pasará por Brasil y Colombia.

La aparición del colectivo de raperos a comienzos de los 90 fue decisiva para el crecimiento y el fortalecimiento de la escena de hip hop de Nueva York. Bobby Diggs, conocido por su nombre artístico RZA, decidió contar la historia de los nueve MC a través de la serie Wu-Tang: An American Saga, que tiene tres temporadas y puede verse en Disney +. La biopic cuenta los orígenes de este colectivo y los motivos que inspiraron a RZA. Cansado de la epidemia de crack y cocaína que invadía a los cinco barrios de Nueva York y de las guerras entre bandas callejeras, el MC reunió a otros raperos afroamericanos para sacarlos de la violencia y del crimen y concentrarse en la música.

La importancia del grupo es tal que no sólo influyó a las siguientes generaciones de raperos, sino que quedó asentada en Nueva York con un merecido homenaje. En su Staten Island natal, en 2019 se rebautizó al área de Park Hill como Wu-Tang District, en honor a la zona donde se conocieron los integrantes de la banda.

