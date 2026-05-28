Lali toca en River: las recomendaciones y todo lo que conviene saber para llegar al show

Las dos funciones en el estadio de Núñez figuran agotadas en la ticketera oficial; horarios, accesos, transporte público, sectores y valores publicados para organizar la salida
- 4 minutos de lectura'
Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate, ubicado en Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez. Tras agotar cinco estadios Vélez en 2025, serán sus primeros conciertos en el Monumental, en una etapa marcada por la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama y por el estreno del documental LALI: La que le gana al tiempo.
Las entradas para ambas funciones figuran agotadas en AllAccess, la ticketera oficial. De todos modos, la plataforma mantiene publicados los valores por sector, con ubicaciones numeradas y sin numerar, y conviene revisar el sitio ante una eventual liberación de tickets.
Cuándo toca Lali en River
- Fechas: sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026.
- Horario: 20.
- Dónde: Estadio River Plate.
- Dirección: Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez.
- Ticketera oficial: All Access.
- Estado de las funciones: agotadas.
Precios de entradas para Lali en River
Aunque las dos fechas figuran agotadas, estos son los valores publicados por la ticketera:
- Sívori Alta: $50.000 + $7500 de cargo de servicio. Sin numerar.
- Campo: $70.000 + $10.500 de cargo de servicio. Sin numerar.
- Belgrano Alta: $75.000 + $11.250 de cargo de servicio. Sin numerar.
- San Martín Alta: $75.000 + $11.250 de cargo de servicio. Sin numerar.
- Platea Belgrano Baja: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.
- Platea Belgrano Inferior: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.
- Platea Belgrano Media: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.
- Platea San Martín Baja: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.
- Platea San Martín Inferior: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.
- Platea San Martín Media: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.
Cómo comprar entradas
Por el momento, ambas funciones figuran agotadas. En caso de que se liberen nuevas ubicaciones, el procedimiento de compra será:
- Ingresar al sitio oficial de venta.
- Buscar el evento LALI.
- Seleccionar la fecha disponible.
- Elegir sector o tipo de entrada.
- Indicar cantidad de entradas.
- Completar los datos solicitados.
- Elegir el medio de pago.
- Confirmar la compra y guardar el comprobante.
Cómo llegar al Estadio River Plate
Para un evento masivo en el Monumental, la opción más práctica suele ser organizar el traslado con anticipación y priorizar el transporte público, especialmente para evitar demoras en las inmediaciones del estadio.
Según la información oficial de River Plate para llegar al Monumental, las alternativas son:
- Subte: línea D hasta estación Congreso de Tucumán.
- Tren Mitre: ramal Tigre, estación Núñez.
- Tren Belgrano Norte: estación Ciudad Universitaria / Estadio Monumental.
- Colectivos y Metrobus Norte: líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.
Accesos según el sector
La guía oficial de River para el Mâs Monumental indica estos ingresos por tribuna:
- Belgrano Alta, Media y Baja: ingreso por Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna.
- San Martín Alta, Media y Baja: ingreso por Av. Figueroa Alcorta y Monroe / Puente Labruna, por el Playón Sívori.
- Sívori Alta, Media y Baja: ingreso por Puente Labruna. Para Sívori Media y Baja también se puede ingresar por Udaondo y Libertador.
- Campo: conviene revisar la indicación específica del ticket y la señalización del operativo del show.
Qué conviene saber antes de ir
- Llegar con anticipación: el ingreso puede tener demoras por controles y concentración de público.
- Revisar el sector antes de salir: la ubicación define por qué zona conviene acercarse al estadio.
- Tener la entrada lista: llevar el ticket digital descargado o disponible en el celular.
- Cargar batería: el teléfono será clave para mostrar el ticket, consultar mapas y organizar el regreso.
- Evitar el auto sobre la hora: las avenidas cercanas al Monumental suelen concentrar tránsito, desvíos y demoras en eventos grandes.
- Consultar el estado del transporte: revisar subte, trenes y colectivos antes de salir y también para la vuelta.
- No confiar en reventas: con ambas fechas agotadas, lo más seguro es consultar únicamente la ticketera oficial.
Seguí leyendo
- 1
Eduardo Barcesat, el abogado acusado por Schoklender de integrar una “usina de denuncias contra Pro” con fondos públicos
- 2
El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina
- 3
Mara Wilson, a 26 años de Matilda: su nueva profesión y el calvario que vivió por la manipulación de sus fotos
- 4
Es argentino, se fue en 1998 y fundó una parrilla en Londres aclamada por un gurú de la gastronomía británica