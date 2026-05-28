Lali toca en River: las recomendaciones y todo lo que conviene saber para llegar al show

Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, a las 20, en el Estadio River Plate, ubicado en Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez. Tras agotar cinco estadios Vélez en 2025, serán sus primeros conciertos en el Monumental, en una etapa marcada por la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama y por el estreno del documental LALI: La que le gana al tiempo.

Las entradas para ambas funciones figuran agotadas en AllAccess, la ticketera oficial. De todos modos, la plataforma mantiene publicados los valores por sector, con ubicaciones numeradas y sin numerar, y conviene revisar el sitio ante una eventual liberación de tickets.

Cuándo toca Lali en River

Fechas: sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026.

sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026. Horario: 20.

20. Dónde: Estadio River Plate.

Estadio River Plate. Dirección: Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez.

Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez. Ticketera oficial: All Access.

All Access. Estado de las funciones: agotadas.

Precios de entradas para Lali en River

Aunque las dos fechas figuran agotadas, estos son los valores publicados por la ticketera:

Sívori Alta: $50.000 + $7500 de cargo de servicio. Sin numerar.

$50.000 + $7500 de cargo de servicio. Sin numerar. Campo: $70.000 + $10.500 de cargo de servicio. Sin numerar.

$70.000 + $10.500 de cargo de servicio. Sin numerar. Belgrano Alta: $75.000 + $11.250 de cargo de servicio. Sin numerar.

$75.000 + $11.250 de cargo de servicio. Sin numerar. San Martín Alta: $75.000 + $11.250 de cargo de servicio. Sin numerar.

$75.000 + $11.250 de cargo de servicio. Sin numerar. Platea Belgrano Baja: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.

$110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada. Platea Belgrano Inferior: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.

$110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada. Platea Belgrano Media: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.

$110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada. Platea San Martín Baja: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.

$110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada. Platea San Martín Inferior: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.

$110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada. Platea San Martín Media: $110.000 + $16.500 de cargo de servicio. Numerada.

Cómo comprar entradas

Por el momento, ambas funciones figuran agotadas. En caso de que se liberen nuevas ubicaciones, el procedimiento de compra será:

Ingresar al sitio oficial de venta.

Buscar el evento LALI .

. Seleccionar la fecha disponible.

Elegir sector o tipo de entrada.

Indicar cantidad de entradas.

Completar los datos solicitados.

Elegir el medio de pago.

Confirmar la compra y guardar el comprobante.

Cómo llegar al Estadio River Plate

Para un evento masivo en el Monumental, la opción más práctica suele ser organizar el traslado con anticipación y priorizar el transporte público, especialmente para evitar demoras en las inmediaciones del estadio.

Según la información oficial de River Plate para llegar al Monumental, las alternativas son:

Subte: línea D hasta estación Congreso de Tucumán .

línea D hasta estación . Tren Mitre: ramal Tigre, estación Núñez .

ramal Tigre, estación . Tren Belgrano Norte: estación Ciudad Universitaria / Estadio Monumental .

estación . Colectivos y Metrobus Norte: líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.

Accesos según el sector

La guía oficial de River para el Mâs Monumental indica estos ingresos por tribuna:

Belgrano Alta, Media y Baja: ingreso por Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna.

ingreso por Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna. San Martín Alta, Media y Baja: ingreso por Av. Figueroa Alcorta y Monroe / Puente Labruna, por el Playón Sívori.

ingreso por Av. Figueroa Alcorta y Monroe / Puente Labruna, por el Playón Sívori. Sívori Alta, Media y Baja: ingreso por Puente Labruna. Para Sívori Media y Baja también se puede ingresar por Udaondo y Libertador.

ingreso por Puente Labruna. Para Sívori Media y Baja también se puede ingresar por Udaondo y Libertador. Campo: conviene revisar la indicación específica del ticket y la señalización del operativo del show.

Qué conviene saber antes de ir