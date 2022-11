Zoe Gotusso, la cantante argentina que abre los diez shows de Coldplay en River Plate

La artista elegida por Chris Martin charló con LA NACION sobre la emoción que experimenta cada vez que sube al escenario del Monumental, su música y el consejo de su mamá tras un accidente que la marcó de por vida

Tenía 17 años y vivía en su Córdoba natal cuando los covers que subía a Youtube junto a su amigo Santiago Celli empezaron a sumar miles de reproducciones. El dúo que fundaron juntos, Salvapantallas, ganó visibilidad rápidamente y fue ahí cuando con el pasaje en su mano, un sueño en la mente y un inconfundible color caramelo en la voz, Zoe Gotusso viajó a Buenos Aires para empezar a recorrer el camino que la condujo hasta el estadio de River Plate. Su voz chiquita pisa fuerte y fue la artista local elegida por Coldplay para abrir sus históricos shows en el Monumental.

Zoe Gotusso es la apertura local de los diez shows de Coldplay en el Monumental de Núñez Rodrigo Nespolo - LA NACION

-De Youtube al Monumental...

-¡Y del Monumental a mi casa! Cada vez que vuelvo digo: ”¡Qué locura haber sido invitada a abrir estos diez conciertos de Coldplay en River! Para ellos ya es una apuesta hacer diez River y además hacer una transmisión mundial y estoy feliz de ser parte de la apertura de estos conciertos.

-¿Por qué es Coldplay la banda récord y por qué creés que fuiste la elegida para telonearlos?

-A mi me gusta la banda, y es una banda que siempre empezó o terminó sus giras acá. Hicieron un show increíble en La Plata y también hace varios años en el Gran Rex. Pienso que yo ahora estoy haciendo un Gran Rex y ahora ellos están en River y me parece una locura. Coldplay es una banda que Argentina siempre acompañó y ellos siempre le han puesto amor al país y a subir las apuestas de sus shows. El público argentino es muy particular en su emoción y entusiasmo, así que ellos también eligen a la Argentina por todo el cariño que reciben. Por eso creo que están haciendo este récord . ¿Y por qué Zoe los telonea? ¡Eso habría que preguntarle a ellos! Les llega tanta música y tantos links de videos y canciones que el hecho de que me hayan elegido a mí para los diez es algo que trabajo con mucho amor y pasión. Amo lo que hago pero hay mucha gente que ama lo que hace. No sé por qué me eligieron pero lo agradezco, agradezco el lugar que tengo. ¿Será que mis canciones llegan? ¿Seré yo? Es un poco raro que lo diga yo... no quiero ir de soberbia pero estoy muy agradecida porque algo pasó, algo les cautivó.

"El público argentino es muy particular en su emoción y entusiasmo y por eso Coldplay también lo elige" Rodrigo Nespolo - LA NACION

-Estamos en un momento de florecimiento para la música. Hay muchos artistas locales agotando entradas después de la pandemia. ¿En qué conecta tu música con este momento de la pospandemia?

-Creo que después de la retención hay expansión. Después de la quietud hay movimiento. Para mí, la vida funciona mucho en los contrastes. Cuando estuve tanto tiempo encerrada en mi casa tenía muchas ganas de tocar y eso me inspiró a sacar el disco. La gente estaba súper manija. Creo que la pandemia tiene mucho que ver, me dio muchas ganas de vivir, de hacer, me dio muchas ganas de tener ganas.

-¿Eso es lo que aprendiste?

-Aprendí todo lo que soy hoy. Aprendí de las emociones de las personas que me rodeaban y que me conmovieron. Me expandí mucho, fue un año en el que aprendí a ser más humana y valorar la simpleza de mi casa, de tomar un café con alguien, o de salir a tocar o viajar. Es difícil ponerlo en palabras.

Zoe Gotusso, la elegida por Coldplay para la apertura de sus shows en Argentina

-¿Lo ponés en palabras con tu música?

-Creo que mi música es muy amorosa y yo siento mucho eso. Es raro que lo diga, pero soy una optimista. Ahora estoy escribiendo otro disco y más allá de las letras el mood del disco va a ser de alegría porque habla de cómo me siento ahora. Así que sí, pongo mis palabras en mi música.

-¿Creés que eso es lo que necesita la gente hoy?

-Ojalá pueda darle a la gente lo que anda buscando. Ahora en el concierto de Coldplay mi momento en el escenario es calmo. Yo hablo como canto y mi show pasa por la tranquilidad y ojalá esa calma sea lo que la gente necesita.

Zoe Gotusso: "Creo que se puede generar intimidad en algo enorme y ese es mi desafío" Rodrigo Nespolo - LA NACION

-Con tu voz chiquita lográs plantarte en el Monumental y a la vez generar intimidad...

-Creo que se puede generar intimidad en algo enorme y ese es mi desafío. Yo empecé tocando sola en mi cuarto -que era muy chiquito-, entonces me siento muy cómoda con la intimidad. La apuesta de mis conciertos es la de ser íntimos sin importar la cantidad de personas que seamos. No fui a River con la banda más grande del mundo, fui con un trío y hay canciones que toco solamente con una guitarra y voz . En un show eufórico y estimulante como el de Coldplay mi lugar es el de la simpleza previa. Y con decir simple no excluyo a la profundidad. Los contrastes son muy interesantes.

-¿Cuál es tu mirada respecto al boom actual de las cantantes argentinas?

-Hay un florecer en la sociedad que deja ver algo que ya existía. Las mujeres y su arte siempre estuvieron, solo que ahora estamos siendo conscientes. Las viejas formas se apartan y le dejan lugar a esas flores para que brillen más. Me encanta tener 25 años y ser mujer. Me gustan las mujeres, hacerle canciones a mujeres, me gusta poder ser referente para niñas y niños y también me gustan los hombres pero por sobre todo me gusta haber nacido en este cuerpo y sentirme mujer y liderar una banda. Me hago cargo del lugar que tengo y me siento responsable haciéndolo. Lo disfruto y lo hago con mucha pasión. En Argentina y toda Latinoamérica este último tiempo las mujeres alzaron su voz y me gusta ser parte de eso.

-No es casualidad que Coldplay elija todas mujeres como teloneras…

-Desde ya. Si ellos querían la esencia de una mujer en su show... me encanta ser yo, estar viva hoy acá y hacer lo que hago.

Zoe Gotusso va a despedir el año con un show en el Gran Rex, el 16 de noviembre Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Qué nuevos proyectos se vienen?

-Se viene el estreno de un video. Tenía ganas de grabar una canción en vivo, como hacen tantos artistas que me gustan, así que elegí grabar “Desnuda” porque me siento muy entregada a las personas. Lo hice con fans y con gente que conecta con mi música. Vamos a terminar el año en un Gran Rex el 16 de noviembre y también en Córdoba en el Festival Nueva Generación. Después me guardo un poquito para terminar mi segundo disco.

-¿Cómo va a ser la vuelta a Córdoba?

-Muy hermosa. Hace poco hice una serenata en la costanera. Me dieron un reconocimiento re lindo en la ciudad de Córdoba y lo celebramos con una convocatoria muy improvisada y vinieron 5 mil personas. Para mi siempre es lindo volver a Córdoba, a mi casa. Cuando estoy llegando me empieza a dar ansiedad por ver a mis amigos y mi familia. Lo conocido siempre te hace sentir a gusto.

Zoe Gotusso se hizo conocida con Salvapantallas, el dúo que tuvo con Santiago Celli Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Quiénes te inspiran hoy?

-La gente que me cruza y que me tira amor. Cuando alguien me dice “tu música me hace bien”, me inspira. Mi padre, mi madre me inspira mucho.

-¿Por qué?

-Porque mi mamá es una militante del optimismo y siempre me hizo ver las cosas con una buena perspectiva. Cuando tenía dos años me quemé las manos, tengo las dos manos llenas de cicatrices. Estuve un año entero con vendas y con las manos inmóviles y mi mamá en vez de llorar o lamentarse me dijo: “Con estas manos vas a hacer algo increíble”. Me dijo que era especial, que nadie me iba a poder leer las manos, que no hay destino, que tu destino lo hacés vos y nadie te puede condicionar. Siempre me alentó mucho en mis sueños. Y siempre confío en mí de forma incondicional.

Zoe Gotusso se presentará el miércoles 16 de noviembre a las 20:30 en el Teatro Gran Rex. Entradas a través de Ticketek.