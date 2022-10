Coldplay, día 2: merchandising, cruces generacionales y por qué el público argentino desmiente al propio Chris Martin

escuchar

Las más de 50 mil personas que se reparten en los 12 accesos para entrar al Monumental parecen reírsele en la cara a Chris Martin. “ No somos una banda cool. Si tuviera 16 años no le diría a mis amigos que me gusta Coldplay ”, dijo alguna vez el vocalista de la agrupación británica, y los argentinos evidentemente no piensan lo mismo.

En las horas previas a su segundo show en River, adolescentes y jóvenes no hacen más que multiplicarse exponencialmente a lo largo de las filas. También familias completas, grupos de amigos, vendedores improvisando puestos de “tremendas remeras a 3500 pesitos” -charlable, por supuesto-, gorras a 500 y hasta packs de glitter para los que se animan al “full Coldplay combo” : brillitos y papelitos de colores no son de las cosas de las que se pueden prescindir esta noche.

Andrea, Ariel y Lara son de Bernal Hernan Zenteno - LA NACION

Andrea, Ariel y Lara son de Bernal, y vinieron en familia a ver el show. En la gira anterior asistieron a dos conciertos, el de apertura y el de despedida, y según sus propias palabras quedaron “impactados”. Esta vuelta no hubo una pizca de duda. “Primero nos gustaba solo a mi mujer y a mí, pero ya en el 2017 se prendió mi hija mayor, a la más chica no le gustaba pero ahora que está más grande también le empezó a gustar. Esa es una de las cosas más lindas de Coldplay: que el amor por la banda se transmite de generación en generación ”, cuenta Ariel Altisio entusiasmado.

Cecilia Pardi y Lucía de Ángelo son madre e hija. Lucía toca el violín y desde chiquita interpreta los temas de Coldplay, además asegura que el amor por los británicos creció junto con ella. Mientras Cecilia luce orgullosa una remera de AC/DC, su hija hace lo suyo con las composiciones de Coldplay.

Ingreso de público de Coldplay a River, en la segunda fecha de sus diez presentaciones en la Argentina Hernan Zenteno - LA NACION

“ El padre de mi hija y yo somos fanáticos de AC/DC y mi hija Lucía también los adora y muere porque vuelvan. Hoy vinimos en familia. Somos fans de Coldplay, ACDC y Queen: de todo lo que es rock and roll y buena música. Y Coldplay es buena música ”, explica Pardi. “Hay gente que dice que Coldplay no es lo suficientemente rockero, pero a Queen le decían lo mismo y eran una maravilla, marcaron historia. Lo mismo pasa con Coldplay, que está marcando un hito y son músicos de verdad. Gracias a Dios que existe esta banda”, suma.

Giuliana (17) y su mama, Maria Martinez, viajaron desde Glew Hernan Zenteno - LA NACION

Giuliana (17) y su mamá María Martínez vienen desde Glew: “Es la primera vez que vengo a un recital y encima de esta magnitud. Estar acá para mí es como cumplir un sueño, acompañada de ellos dos y conociendo gente en el camino que tiene la misma locura que nosotros por esta banda. De chiquita mi hermano y yo tocábamos sus temas, él con el piano y yo con un tambor. Para mí, Coldplay es la banda actual que más está dejando huella en la historia, no solo por la gente que los sigue, sino también por el ejemplo que dan en cuanto a su compromiso con el medio ambiente, la lucha contra el bullying, y muchos otros temas. Sin duda, para mí, que soy una adolescente, son una inspiración enorm e”.

De nuevo, la banda británica y su alto perfil, que construyen casi como responsabilidad social empresarial, les suma seguidores más allá del gusto musical. Coldplay supo captar la demanda joven que busca admirar tanto a la obra como al artista y su accionar.

María viajó desde Córdoba para ver a su banda favorita Hernan Zenteno - LA NACION

María vino con sus amigas desde Córdoba y pone especial entusiasmo sobre esa cuestión: “Lo que más me gusta de la banda es Chris... ¡Es una bomba! Tiene onda, es simple, sencillo, impecable en su forma, se lo ve una persona trasparente, sano, buena onda con su banda, con la gente, tiene carisma. Obvio que, aparte de él, el grupo es increíble. Todos son como una familia de músicos que se nota que lo pasan bien juntos y eso es lo que nos transmiten: pasarlo bien con ellos como si fueran nuestros amigos también.”