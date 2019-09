Mutek, el festival con lo que no hay que perderse

Alejandro Lingenti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2019

Música: nuevo y distinto

"El eje de este festival es satisfacer las expectativas de gente que tiene curiosidad por conocer cosas nuevas", asegura Gonzalo Solimano, el director de Mutek Argentina, un festival alternativo cuya versión argentina ya va por su tercera edición y se ha vuelto cada vez más variado e interesante. Por empezar, este año se agregó el Palacio Alsina (Alsina 940) como sede de un programa de actividades que también se desarrollarán en el Planetario, La Tangente y Music Hub. Por otra parte, en afinada sintonía con los tiempos que corren, habrá mayoría de artistas femeninas dentro de un line up que tiene como atractivo principal a Nonotak, el proyecto de instalación sonora y visual que llevan adelante la francesa Noemi Schipfer y el japonés Takami Nakamoto, ambos radicados en París. Hasta mañana habrá conciertos audiovisuales, proyecciones fulldome, charlas, talleres y espacios de realidad virtual en el marco de un evento que nació en Montreal en el año 2000 y se fue expandiendo por México, España, Japón, Estados Unidos, Dubai y la Argentina. "El espíritu es el mismo en todos lados -sostiene Solimano-: la colaboración que genera una red en la que participan artistas que piensan más allá del beneficio económico". Dato importante: los que compren tickets para algunas de las actividades también podrán aprovechar beneficios en una ruta gastronómica que incluye locales de San Telmo, Monserrat y Palermo. La programación de esta edición, realmente muy diversa, presenta nuevos talentos seleccionados a través de una Convocatoria Federal que llegaron gracias a la iniciativa de Amplify, proyecto dedicado a la diversidad y la igualdad de géneros en espacios culturales, con la colaboración del Inamu, el British Council, Somerset House Studios, el Canada Council for the Arts y el Conseil des arts et des lettres du Québec. En el Palacio Alsina, emblemático edificio industrial del siglo XIX, tendrá lugar la sección Play. La enorme pantalla led vertical del lugar será uno de los atractivos de esta edición en la que estrenarán obra Nonotak y la dupla formada por Daniel Melero y Diego Tuñón (Babasónicos). Más información en http://www.mutek.org/es/buenos-aires/2019