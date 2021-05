Nacho Viale le dedicó un emocionante mensaje a Juana antes de salir al aire

Juana Viale se puso este sábado al frente de La noche de Mirtha (eltrece), pese a su gran dolor por la muerte de su amiga Victoria Césperes. Su hermano y productor, Nacho Viale, reconoció su profesionalismo en Twitter, con un sentido mensaje.

“Emocionado y orgulloso. Honrado de ser tu hermano. Admiración total de como saliste al aire haciendo realidad lo que la Uru hubiese querido. Es un orgullo acompañarte en cada paso. Hoy lo hiciste desde el corazón y llena de amor”, comenzó escribiendo el nieto de Mirtha Legrand.

El conmovedor mensaje de Nacho Viale para su hermana antes de que saliera al aire La Noche de Mirtha. Twitter: @nachoviale

Y agregó: “Sin necesidad que nadie te adule y a pesar de los silencios, cumpliste con todo, como pudiste y con creces. Felicitaciones Juana Viale. Te amo, ¡siempre juntos!”.

Al comienzo del programa, Juana no dejó pasar esta situación sino que expresó su pesar por la pérdida de Victoria, a quien apodaban “la uruguaya” por su país se nacimiento. “Mi amiga la uruguaya partió, pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla y amigos que están acá presentes también, y ella no me hubiese permitido no trabajar porque era una laburante incesante, así que estamos acá haciendo el programa”, afirmó la conductora del programa apenas ingresó al estudio.

Juana no pudo hacer la clásica presentación de su vestuario y las publicidades del principio del programa. “Es re triste perder a alguien que uno ama”, justificó. Finalmente, aseguró que su amiga Victoria “no se fue, solamente cambió de piel”.

La despedida de Nacho Viale tras la muerte de su amiga Victoria Césperes. Twitter: @nachoviale

La actriz uruguaya murió el pasado 14 de mayo, a los 41 años. Había trabajado en varias obras de teatro en la Argentina, así como en dos temporadas de la serie El Marginal. Estaba en pareja con su colega y compatriota, Luis Martínez.

La actriz Victoria Césperes junto a Claudio Rissi, en las grabaciones de El Marginal. Instagram: @ viki_ces

En 2011 había sido diagnosticada con cáncer de mama y su vida dio un giro. Se divorció, se vino a vivir a Buenos Aires y dejó la actuación por un tiempo. Pero logró recuperarse y reconstruirse. El papel de Juana en este proceso fue esencial.

“Era su hermana del alma, así le decía ella. Estaba transitando una dura enfermedad. Era su amiga del alma de verdad, compartieron tanto juntas, eran amigas de la vida”, expresó Pía Shaw en Los ángeles de la mañana (eltrece) al contar la noticia de la muerte de “la uruguaya”.

LA NACION