El llanto de Flor Peña tras escuchar la noticia de la muerte de un niño: “Estoy desmoralizada”

El jueves, una terrible noticia sacudió al país. Ciro, un niño de cuatro años que cruzaba la calle con su mamá, Eva Díaz, fue atropellado y murió. En diálogo con Florencia Peña desde un móvil, la mamá del pequeño le contó a la conductora de Flor de equipo (Telefe) que, instantes antes del accidente, Ciro le soltó la mano y salió corriendo. Ante el dramático relato, Peña no pudo evitar quebrar en llanto y reiteró el pedido de Justicia por la muerte del niño.

Las imágenes que logró captar una cámara de seguridad de Dock Sud son estremecedoras. Luego de que la producción de Flor de equipo las pusiera en pantalla, la conductora empezó a dejar ver su angustia por el caso. “Eva, no tengo palabras. Estoy absolutamente desmoralizada con lo que te está pasando”, comenzó. “Te abrazamos desde acá porque no tengo palabras, solo decirte que lo único que espero es que se haga Justicia, que eso no te va a devolver a tu hijo, pero es necesario”, manifestó.

Según trascendió, Jonathan Luis “Toti” Auton, el hombre de 31 años que manejaba el vehículo que atropelló a Ciro, tenía antecedentes penales. Además, circulaba sin seguro, por lo que huyó de la escena sin asistir a las víctimas.

“En el video se ve que lo agarrás y que te lo llevaste al hospital”, manifestó Flor, con la voz entrecortada. Tras contar todo lo ocurrido en el trágico hecho, Díaz añadió: “De repente empezó a escupir sangre y se me murió en los brazos”. Finalmente, contó una serie de irregularidades ocurridas en el hospital al que fue trasladado su hijo. “¡¿O sea que además hubo mala praxis?! Ni siquiera lo atendieron como deberían haberlo atendido…”, lanzó Peña, totalmente indignada.

