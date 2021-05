Masterchef Celebrity: el hartazgo de Germán Martitegui con Juanse

La competencia de cocina MasterChef Celebrity (Telefe) está llegando de a poco a sus instancias finales, y esto exige por parte de los participantes un nivel más alto de profesionalismo en sus platos. En ese sentido, uno de los jurados, Germán Martitegui, tuvo un cruce con Juanse, el exlíder de Los Ratones Paranoicos, luego de realizar una receta que no estaba alineada con lo que había pedido el desafío.

“Voy a hacer cuatro bifes rodeados por un guiso acompañado por un puré”, le explicó el músico al jurado cuando se acercó a su mesa de trabajo. “¿Unos bifes o unos guisos?”, preguntó Martitegui. “Unos bifes con un guiso”, insistió Juanse. “Un bife no es un guiso, son unos bifes con vegetales al costado”, deslizó crítico el chef.

“Ya veo que voy a tener que preparar lo que tenga planeado en la mente con lo que sea sugerido”, contestó Juanse de mala gana. Ante esto, Martitegui le propuso rehogar el roast beef en cubos, cocinar los vegetales en un caldo, ligarlo con tres huevos y condimentarlo con hierbas para concretar una salsa cremosa. Al no recibir mucha atención por parte del músico, Germán les dijo a su colegas: “Por un tiempo no voy a ir más a lo de Juanse porque no nos entendemos”.

Al momento de la devolución del plato, las cosas no le fueron fáciles al músico. “Lo que hiciste acá es un guiso todo roto, que no es un guiso porque no tiene el caldo”, le cruzó Martitegui. “Está todo cortado en orden, simétricamente. Pero tenés razón, entendí. No logré envolver el roast beef con la salsa que preparé”, confesó el cantante. “Ponele”, concluyó con ironía el chef.

LA NACION