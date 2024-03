Escuchar

Romina “Momi” Giardina rompió en llanto luego de que Santiago Talledo se tatuara su apodo en el brazo izquierdo. Este martes, aquel fragmento se viralizó en las redes y conmovió a los seguidores de Nadie Dice Nada (LuzuTV), incluso, dejó sin palabras al resto de los integrantes del streaming, ya que la reacción de la artista fue impulsiva e improvisada.

La amistad de Momi y Santi parece inquebrantable. En cada una de sus transmisiones suelen hacer pública su buena relación y esta quedó plasmada en el diseño que el exactor de Argentina, Tierra de Amor y Venganza Segunda Temporada (eltrece) se hizo en una de sus extremidades en favor del vínculo que los une desde hace tiempo.

Momi Giardina y Santi Talledo forjaron una amistad que se tradujo en un simbólico tatuaje del vínculo de ambos (Fuente: Instagram/@santitalledo)

Todo empezó cuando presentaron un clip del momento en el que Santi se encontraba en el salón del tatuador. Allí, se develó que cerca del hombro escribió Momi. Acto seguido, desde el estudio de Nadie Dice Nada, la artista se largó a llorar y con la voz entrecortada pronunció palabras de agradecimiento para su amigo.

“Ay amigo. Te amo”, dijo ella, al tiempo que Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde miraron con atónitos la situación. “Es de verdad”, insistió Giardina. Por su parte, Talledo respondió: “Somos los más equilibrados del programa”, y luego le enseñó en vivo el diseño: “Mirá, dice Momi en chiquitito”.

En tanto, Flor interrumpió y a modo de broma soltó: “Creo que no necesito terapia si al final estoy re bien”. Al cierre, Tanto Momi como Santi se abrazaron, se dedicaron palabras de amor y ella concluyó: “Ay, no lo puedo creer bolu***”.

Tras esta sorpresa que descolocó a todos en directo, desde la virtualidad, los espectadores no tardaron en dejar sus mensajes de elogio al respecto. Muchos de ellos reiteraron que se trata de un símbolo de la amistad y celebraron que a pesar del modo ajetreado de vida que existe en la actualidad, todavía prevalezcan este tipo de relaciones fuertes, confiables y que sobre todo, se atrevan a convivir con el nombre de otra persona ajena a un pariente por los siguientes años.

“Los amo”; “Qué linda amistad”; “Amistad más sincera que esta no existe. Lloré mal”; “Las caras de los otros…“; “Lloré con Momi”; “No puedo creer que esto sea real”, fueron algunos de los comentarios que depositaron los usuarios a modo de respuesta.

Lo cierto es que al finalizar el programa, desde su cuenta de Instagram, Giardina mostró de cerca el tatuaje y escribió: “Todavía estoy en shock con lo que hizo mi amigo. Te amo”. Luego de ello, pronunció: “Tengo el amigo más hermoso del mundo que se tatuó. ¿Te das cuenta?”. En ese instante, Talledo contestó: “Es para toda la vida”.

“¿Mañana sabés que se viene, no? Santiago Talledo”, continuó Momi, por lo que aseguró que en forma de gesto retributivo, ella también se haría uno igual con el nombre del actor. Sin embargo, este puntualizó: “No, no lo hagas porque yo me lo hice”. Por último, la artista justificó: “No, pero me parece importante que los dos estemos marcados a fuego, porque me marcaste mi corazón y mi vida”.

El lunes 11 de marzo comenzó la nueva edición de Nadie Dice Nada en el marco de la programación de la temporada 2024 de LuzuTV, lo que generó polémica, ya que en las redes se lo definió como la “batalla del streaming”, en particular porque Olga también inició ese mismo día con toda la parrilla, la cual incluyó a nuevas figuras como José Carlos Guridi, más conocido por su apodo Yayo.