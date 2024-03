Escuchar

A finales de 2023, los rumores de una presunta relación entre Marcelo Tinelli y Romina “Momi” Giardina comenzaron a florecer. A pesar de que la bailarina mostró su desagrado con las especulaciones que la vincularon con el conductor, fue consultada en distintas ocasiones por el supuesto affaire entre ambos. Unos días atrás, capturaron a la integrante de Separadas a los besos con su actual novio y salió a la luz su primera imagen juntos en las redes sociales.

Momi Giardina fue vinculada con Marcelo Tinelli, con quien según los rumores que circularon habría tenido un affaire. La bailarina negó las especulaciones en todo momento y en el Bailando 2023 (América TV) relató la relación que mantienen. “Marcelo fue primero mi jefe durante muchos años. Este verano, nos hicimos amigos por las hijas. A través de ellas, me lo volví a reencontrar”, aseveró.

Momi Giardina fue vista junto a su nueva pareja Captura

La también actriz fue capturada días atrás a los besos con un hombre, que resultó ser su novio actual. “Momi Giardina volvió a apostar al amor”, apuntó Pedro “Pepe” Ochoa en LAM (América TV), al mostrar las imágenes de ambos en un restaurante ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. Y añadió: “Se llama Sebastián y están oficialmente saliendo. Se mostraron muy enamorados. Momi estaba muy, muy sonriente y feliz”.

Giardina decidió dejar de ocultarse y, en las últimas horas, salió a la luz la primera foto junto a su novio, a través de las redes sociales. El autor de la publicación fue su amigo y compañero Santiago Talledo, quien compartió la instantánea en sus Stories de Instagram. “Un brindis por la amistad”, señaló y, con la intención de crear un momento divertido, enfocó a la pareja y exclamó: “¡Revista Pronto!”, lo que provocó la risa de la bailarina.

La velada se trató de una reunión de amigos en la que la pareja se mostró en actitud romántica y celebró en un restaurante ubicado en la calle Anasagasti al 2067, en el barrio porteño de Palermo.

La primera foto de Momi Giardina y su novio Sebastián instagram: santitalledo

La contundente reacción de Momi Giardina cuando le preguntaron por su relación con Marcelo Tinelli

En los últimos meses, circuló el rumor de que Momi Giardina y Marcelo Tinelli mantuvieron un romance. La bailarina negó este hecho en varias ocasiones y, en su paso por el Bailando 2023, Cristian Vanadía le hizo la consulta sobre el tema, pero la actriz no se lo tomó demasiado bien y reaccionó de una manera contundente.

El conductor del streaming del Bailando 2023, Cristian Vanadía, le consultó a Momi Giardina sobre su relación con Marcelo Tinelli. “Ayer estábamos jugando a un juego de respuestas ‘por sí o por no’ y una de las preguntas era: ‘¿Volverías a chapar con tu ex?’. Y Momi dijo que sí”, introdujo. Y prosiguió: “Acá, Milett [Figueroa] tiene la ilusión de que pueda suceder en la pista”.

Al instante, Giardina se puso seria y respondió tajante: “¿Acá está mi ex? Chicos, paren, fuera de broma. Estuve muchos años en pareja y siempre fui una mujer recontra familiera, de amar profundamente. Nos separamos y hace un año y medio que estoy sola. No tengo que darle explicaciones a nadie y no tengo ningún ex en este momento para besar ahora mismo”, aseveró