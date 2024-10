Natalia Borges apuntó contra el Pocho Lavezzi y mostró los mensajes que le habría mandado el futbolista

Escuchar

Un chat que filtró Natalia Borges, expareja de Ezequiel Lavezzi, recorrió las redes sociales y expusieron al deportista con pasado en la selección argentina, Napoli, San Lorenzo, entre otros. Mediante su cuenta de Instagram, la modelo brasileña mostró la conversación que compromete al Pocho y dio detalles de los mensajes que le llegaron a su casilla privada. El Pocho fue padre otra vez en julio de este año, fruto de su actual relación con Guadalupe Tauro.

“Su novia y mamá de su bebé me bloqueó, así que tal vez vosotros puedan avisarle. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriben”, aclaró Borges, quien estuvo en pareja con Lavezzi durante tres años y a mediados del año 2022 decidieron cortar el vínculo.

Al hacer una captura de pantalla, la modelo expuso al exjugador, quien le mandó un mensaje preguntándole cómo estaba: “¿Cómo estás? Te pienso y espero que te encuentres súper bien. Beso”. Además de estas palabras, Lavezzi redobló la apuesta y le envió un extracto de la canción llamada “Beso” de Carlos Vives y MichaelBM, la cual está orientada a los sentimientos de amor que tiene una persona hacia otra.

“Que como tú no hay ninguna” y “Este amor es tan profundo que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo”, son parte de la letra de este tema musical que motivó a Lavezzi a enviárselo a su expareja, sin saber que horas más tarde, Borges lo repostearía en sus historias de Instagram con el fin de escracharlo.

A raíz de este posteo, las repercusiones no tardaron en llegar. Quien atacó duramente contra la modelo fue Valentina Tauro, hermana de la novia del Pocho Lavezzi, con un mensaje privado hacia Borges donde le aclaró que no se meta con su familia.

Natalia Borges mostró el mensaje de Valentina Tauro, hermana de la actual pareja de Lavezzi instagram @natalia_borges

“Sos una mugre de persona. Todo te va a volver. Dejá de molestar a la familia de mi hermana. Ridícula si tanto te interesa comunicarlo”, expresó Valentina Tauro en un mensaje que también fue capturado y visibilizado por Borges para sumarle un capítulo más a esta historia de desamor y conflicto.

Sin quedarse callada, Natalia lanzó más nafta al fuego al describir al círculo íntimo de la actual pareja de Lavezzi: “Esa es la familia. ¡Intenté avisarle, mi amor, pero me bloqueó! ¡Está volviendo a ellos! El karma es una bitch!”.

El fuerte descargo de Natalia Borges

Minutos más tarde de publicar las historias de Instagram, Borges remató con un video donde contó cómo fueron las horas siguientes a la exposición mediática que recibió por viralizar los mensajes de Lavezzi. “Decidí hacer eso porque, la verdad, esperé un montón para hacerlo porque eso pasa desde hace mucho tiempo. Estaba embarazada y yo respeto aunque no me respetaron”.

“Yo soy una mujer de verdad, digo siempre la verdad y me sentía como una boluda en participar de todo eso y no ponerlo acá. Yo intenté avisarle en privado porque pensé que ahí sería mejor, pero me bloqueó porque pienso que no le importa nada de él o de lo que pasa”, siguió.

Por último, cerró: “Le pedí a él también que no me escriba un montón de veces. Si continúa así yo voy a ‘meter’ todo, no solo el último. Todo. Así que mejor que estén tranquilitos. No mujeres contra mujeres, sino mujeres con mujeres”.

