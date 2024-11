Natalie Pérez realizó un fuerte descargo tras los rumores de embarazo: “Se me fue de las manos”

La semana pasada, Natalie Pérez sorprendió a sus 3.1 millones de seguidores con una imagen en la que se la vio luciendo una pancita que simulaba un embarazo. En cuestión de minutos, los portales estaban hablando sobre la supuesta maternidad de la actriz y sus redes sociales explotaron; sin embargo, este lunes decidió romper el silencio y sorprendió a todos con la verdad detrás.

Natalie Pérez y la foto que levantó sospechas (Foto: Instagram/@natalieperez)

“Hola, ¿cómo están? Bueno, es lunes...”, comenzó diciendo mientras mostraba una leve sonrisa que parecía ser de arrepentimiento. “Les juro que se me fue completamente de las manos”, expresó sobre el posteo que realizó, el cual no solo movilizó a sus fanáticos sino también a su círculo íntimo.

En ese sentido, comentó que su celular colapsó y que tuvo que explicarles a cada uno de qué se trataba. “Me pasé el fin de semana respondiendo mensajes a mis padres, hermanos y tías, diciendo que no era una feliz noticia, que lamentablemente no estoy esperando un bebé”, dijo, un poco angustiada.

Natalie Pérez utilizó su perfil de Instagram para referirse a su supuesto romance (Foto: captura Instagram/@natalieperez)

Y continuó: “Fue una tremenda confusión... Disculpen a los que se ilusionaron. Yo también me ilusioné un poco. En un momento dije, me la creí, quizás estoy embarazada, pero no. Lo que voy a hacer es armar mi próximo disco, que tiene que ver con el asunto”.

Además, aprovechó la ocasión para promocionar el recital que brindará el 30 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires para presentar su nuevo álbum “Amor fugaz”. “Tráiganme a los piojis que a mí me re divierte”, sostuvo ante la consulta de sus seguidores sobre si podían asistir con menores al show. “Nos vemos este sábado”, concluyó.

Cabe destacar que no solamente fue la pose la que confundió a todos, con una mano sobre el vientre y la otra sobre la cintura, sino la frase con la que describió la fotografía: “Por un tiempo me retiro de los escenarios, no te pierdas la última fecha en Capital”.

Pero no es la primera vez que durante este mes, la intérprete de “Te quiero y nada más” estuvo en el centro de la escena. Hace algunas semanas, recordó cómo fue su encuentro en una fiesta en España con Franco Colapinto junto a otras famosas argentinas, como Candelaria Tinelli y Majo Martino, con quienes se sacó una foto y llamó la atención.

El encuentro de Franco Colapinto y Natalie Pérez en España Foto: Redes Sociales

“Una de mis amigas me escribe y me dice: ‘Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un boliche y está Colapinto’. Y yo le respondo: ‘¿Ay, es un DJ? ¿Está bueno?’”, contó entre risas en una entrevista con el periodista Cris Vanadía.

En ese sentido, mencionó que por aquel entonces nadie creía que Colapinto se convertiría en una figura internacional del automovilismo en tan poco tiempo. “Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que él todavía no era conocido”, explicó, sorprendida.

El episodio continuó generando comentarios cuando, durante el último Día de la Madre, la familia de la actriz bromeó sobre su encuentro con el piloto. “Estaba con toda mi familia mirando la carrera y me dicen: ‘Estamos viendo a tu novio’”, relató. Debido a esto es que se sinceró sobre el debate que desató en la mesa, en el que deslizaron la posibilidad de un romance, ante la cual ella respondió: “¡Tiene 15 años! Me van a denunciar, bol…”.