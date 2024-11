El impactante cambio de los niños de Stranger Things, de la primera a la quinta temporada que está a punto de estrenarse

Stranger Things es una de las series que impactó de lleno a los suscriptores de Netflix. La fusión de géneros como drama, suspenso, terror y ciencia ficción atrapó no solo al público de mediana edad, sino también a personas mayores, quienes están a la espera de su quinta temporada. Como pasaron ocho años del lanzamiento de la primera entrega, te mostramos cómo crecieron los niños que protagonizan la tira estadounidense.

Los fanáticos de Stranger Things esperan la próxima entrega para el 2025 Foto: Netflix

La producción transcurre durante la década de los 80 en Indiana y cuenta la historia de un niño de 12 años, Will Byers, que vive con su mamá y su hermano en un pueblito, y desaparece repentinamente una noche. Todo se pone aún más extraño cuando aparece Eleven, una pequeña que tiene poderes telequinéticos y prácticamente no habla. Desde entonces, una serie de extraños eventos comienzan a ocurrir y le dan todo tipo de giros a la historia, que a su vez está cargada de guiños a la cultura pop de la época.

Noah Schnapp

El actor estadounidense tenía 12 años cuando se puso en la piel de Will Byers por primera vez, el personaje que desaparece en la primera temporada al ser atacado por un monstruo de una “realidad paralela” que escapa a través de una grieta hacia el “Upside Down” (El Otro Lado).

En enero de 2023, Noah declaró su homosexualidad a través de un video de TikTok

Gracias a su participación en la serie de suspenso y ciencia ficción, Noah obtuvo gran reconocimiento internacional, por lo que fue convocado para protagonizar películas independientes, como Abe (2019), Waiting for Anya (2020) y Hubie Halloween (2020). Asimismo, el año pasado estrenó la cinta de suspenso El Tutor y participó en la producción cinematográfica The Electric State, la cual se estrenará el año que viene.

En lo que respecta a su vida privada, en enero de 2023 declaró su homosexualidad a través de un video de TikTok y mencionó que fue su papel en Stranger Things lo que lo ayudó a aceptarse tal cual es.

Finn Wolfhard

El actor y músico canadiense tenía 13 años cuando interpretó por primera vez a Mike Wheeler, uno de los personajes centrales de la serie, quien actúa como líder del grupo principal de niños. Aquel papel lo convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood, por lo que las propuestas no tardaron en llegarle: IT 2 (2019) y Cazafantasmas: Más allá (2021), hasta Pinocho de Guillermo del Toro (2022), The Hellfire Club (2022) y Saturday Night (2024), fueron solo algunas de ellas.

Entre 2017 y 2019 Finn fue vocalista principal y guitarrista de la banda canadiense de indie rock Calpurnia

El éxito también lo tiene en la música, ya que entre 2017 y 2019 fue el vocalista principal y guitarrista de la banda canadiense de indie rock Calpurnia.

Millie Bobby Brown

La actriz y modelo nacida en España y criada en Inglaterra tenía 12 años cuando se puso por primera vez en la piel de Jane Hopper, también conocida como Once. Se trata de uno de los personajes principales de la serie, quien sorprende con sus habilidades psicoquinéticas especiales y tiene un misterioso pasado, del cual muy pocos están enterados.

Desde mayo de este año, Millie está casada con el actor Jacob Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi

Después de Stranger Things, la joven, que actualmente tiene 20 años, participó, entre otros éxitos, de las películas de Netflix, Enola Holmes 1 y 2 (2020 y 2022); también fundó Florence by Millis, su propia línea de cosméticos con el que apoya la lucha contra el cáncer infantil; y publicó su primera novela Diecinueve escalones, la cual está inspirada en la historia de su abuela durante la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, es activista y se destaca por acompañar causas importantes como la lucha contra el acoso online y la promoción de la igualdad de género. Desde mayo de este año, está casada con el actor Jacob Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi.

Gaten Matarazzo

El actor de 23 años tenía 15 cuando le dio vida por primera vez al carismático Dustin Henderson, uno de los personajes más queridos de la serie. Tras su interpretación, fue convocado para distintos papeles e incluso llegó a interpretar a Jesús en la obra teatral “Godspell Cast of 2032″.

Gaten padece displasia cleidocraneal, una enfermedad genética poco frecuente que afecta el desarrollo de los huesos del cráneo, la clavícula y la pelvis

Entre sus trabajos, se encuentran The Hellfire Club (2022), Angry Birds 2: La película (2019), El dragón de papá (2022), Sociedad de Honor (2022), The Treasure of Foggy Mountain (2023), LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia (2024) y Hump (2024).

Gaten padece displasia cleidocraneal, una enfermedad genética poco frecuente que afecta el desarrollo de los huesos del cráneo, la clavícula y la pelvis.

Caleb McLaughlin

El actor estadounidense tenía 15 años cuando se puso por primera vez en la piel de Lucas Sinclair, quien forma parte del grupo de amigos desde el principio de la serie. Él comenzó su carrera en Broadway con el papel de Simba en el musical El Rey León.

En 2022, Caleb denunció racismo por parte de los fanáticos de la serie

En una entrevista de 2021, McLaughlin dijo que prefiere que sus relaciones amorosas no se conozcan públicamente. Además, denunció racismo de algunos de los fanáticos de Stranger Things, ya que en su primera participación en una Comic-Con, algunas personas no se pararon en su fila porque era negro.

Sadie Sink

La actriz estadounidense tenía 14 años cuando alcanzó la fama internacional por su papel de Max Mayfield en Stranger Things, el cual la llevó a participar de innumerables producciones, entre las que se destacan Eli (2019); La Calle del terror: 1666 y La Calle del terror parte 2 (2021) y La ballena (2022), participación por la que fue nominada al premio Critics Choice como Mejor Joven Actriz.

En diálogo con Deadline, Sadie Sink dijo la razón por la que casi queda afuera de la tira que está a la espera de su quinta temporada

Hace dos años, reveló, en diálogo con Deadline, la razón por la que casi queda afuera de la tira que está a la espera de su quinta temporada: “Les rogué y les supliqué que me dieran más material para poder mostrarles algo nuevo”. Es que a pesar de que era una adolescente al momento del casting, era considerada muy grande para el rol.