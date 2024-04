Natalie Weber se indignó al ver cuánto le vino de luz: “Que Dios me rebendiga”

Escuchar

Los aumentos de los servicios públicos son una realidad que impacta a todos los argentinos sin hacer distinciones entre clases sociales, lo que significa que aquellos en posiciones más privilegiadas, como algunos famosos, también se ven afectados por esto. Tanto es así que la modelo y panelista Natalie Weber no pudo evitar su indignación y decidió contar públicamente la altísima factura de luz que recibió por los consumos de su hogar; a raíz de esto, reveló los cambios que hicieron en la rutina familiar para reducir costos.

Todo sucedió en vivo de Desayuno americano (América TV), ciclo que conduce Pamela David, donde la pareja de Mauro Zárate se desempeña como panelista. Allí, mientras se encontraban hablando sobre los aumentos, la modelo decidió exponer su situación y lanzó: “A mí me llegaron casi $600.000 (...) Me vinieron exactamente $549.000″.

Al dar a conocer la cifra, sus compañeros quedaron realmente sorprendidos por el nivel de consumo que tiene en su hogar, lo que la llevó a explicar cuál era el principal gasto: “Tengo un consumo alto porque tengo calefacción centralizada”. Dada esta situación, Weber aclaró que en su familia tomaron una drástica decisión para buscar que la factura del mes próximo no sea tan elevada: “Que Dios me rebendiga. Me voy a poner cuatro buzos y cinco medias”.

“Chicos, de verdad, pasé de $200.000 la última, a $549.000″, reiteró, dejando en claro su indignación. Además, expuso su postura por los constantes aumentos: “Yo no me estoy quejando del aumento, porque es normal que haya un aumento. Yo no merezco estar subsidiada, pero ¿tanto en tan poco tiempo? La verdad me sorprende”.

Alejandro Fantino también cuestionó los aumentos de luz

Weber no fue la única celebridad que se quejó sobre las subas de este servicio. Hace algunas semanas, Alejandro Fantino dio a conocer su postura cuando le llegó la factura de luz a Neura, la radio y plataforma de streaming de la que es dueño. En vivo, expresó que la elevada cifra ponía en riesgo la continuidad de su empresa, lo que generó gran sorpresa entre sus oyentes.

La indignación de Alejandro Fantino sobre el aumento de este servicio

“Esta es una empresa, Neura, que tiene streaming, Twitch, YouTube y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios y acaba de llegar la factura de luz de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7″, empezó diciendo el conductor.

“Ahí va el número. ¡Cinco millones de pesos casi!”, lanzó, muy indignado, mientras mostraba la boleta en donde se detallaba en número exacto: $4.294.566. “Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se lo preguntó a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga ‘a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares’. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente”, sentenció.