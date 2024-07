Natalie Weber se quejó por los carpinchos en Nordelta e hizo una fuerte denuncia

Escuchar

Una vez más, al igual que ocurrió durante la pandemia, los carpinchos de Nordelta vuelven a ser noticia y a raíz de esto, varias personas salieron a pronunciarse al respecto. Una de ellas fue Natalie Weber, quien contó que en El Golf, el barrio en el que vive, “hay más de 200” ejemplares y provocan destrozos en su casa. El lunes en diálogo con Desayuno americano (América) expresó su preocupación al respecto y mostró las remodelaciones que tuvo que hacer para evitar que ingresen a su hogar: “Me rompen todo”.

“El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta, lo que pasa es que va a llegar un momento en el que la situación va a ser un poco insostenible, porque se reproducen y cada vez hay más”, expresó la modelo. En la misma línea, mencionó un accidente en el que una persona atropelló a uno de los animales. “Lo que pasa es que entre las avenidas de Nordelta, que puede ser la de El Golf o la de Los Lagos, hay un bulevar que tiene mucho arbusto y a veces te salen por ahí y no los ves. Lo grave es que sabiendo que atropellaste a alguno, no frenes para ayudarlo. Pero son cosas que pueden pasar, porque están libres”, detalló.

Natalie Weber habló sobre la presencia de los carpinchos en Nordelta (Foto: Captura de TV /América)

La presencia de los carpinchos en Nordelta no es nueva y a raíz de que muchos se instalan en los jardines de las casas y hasta toman agua de las piscinas, Natalie mostró las remodelaciones que tuvo que hacer en su hogar. Como su casa da al lago y estos animales ingresan por ahí, decidió “cercar todo” y hacer un cerramiento para evitar el paso entre el agua y su patio.

Al escucharla, desde el estudio el periodista Damián Rojo le hizo un reclamo y defendió la presencia de los carpinchos: “¿Cómo no van a tomar agua de la pileta si no los dejan tomar agua ni del lago? En realidad, quienes invadimos a los carpinchos somos nosotros”. Ante esto, Weber argumentó: “No mi amor, una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares con acceso al lago para tomar agua”.

En el piso, en tanto, cuestionaron un poco el cerramiento que hizo en el jardín para que no ingresaran los carpinchos, a lo que Natalie apuntó: “¿Cuál es la parte que está mal? Porque vienen a mi casa y me arruinan todo el pasto”. Por otro lado, también intervino Pamela David y le preguntó por los daños que sufrió, puesto que varios vecinos denunciaron destrozos en sus casas. Incluso la conductora comentó sobre el caso de una persona de Nordelta a la cual los carpinchos le lastimaron a su perro.

Si bien Weber dijo que sufrió destrozos de los canteros de su casa, puso el foco en otra cuestión: “Acá no estamos discutiendo si el carpincho es bueno o es malo, no tiene la culpa, pero ahora tenemos que convivir los dos, entonces de qué manera se puede convivir nosotros, no molestándolos a ellos ni ellos a nosotros. Yo no tengo problema con el carpincho, pero si entra a tu jardín y te rompe todo…”.

En este sentido, explicó qué le sucede en su casa con estos animales en cuestión.“A mí me pasa que por ejemplo el viernes viene el jardinero y me deja la puertita del costado un poquito abierta y a la noche tengo cinco [carpinchos] durmiendo en el pasto”, dijo y en la misma línea continuó: “Te ensucian toda la pileta, te rompen todos los canteritos, te comen todas las plantas y después anda a comprar las plantas con el dólar como esta ahora”.

Acto seguido mostró que en la puerta del costado del jardín tuvo que poner una lona porque no solo hay carpinchos, sino también coipos: “Te pasa de que a veces el jardinero te deja esta puerta abierta y sí, te entran, y a la noche veo de mi cuarto y tengo cuatro carpinchos en el jardín y digo ‘listo, mañana es un desastre’”.

Natalie Weber mostró que colocó una lona para que no ingresen los animales (Foto: Captura de TV / América)

En el programa debatieron sobre la convivencia en el barrio entre los vecinos y los carpinchos, puesto que los animales estaban asentados en el lugar antes de que se construyeran las viviendas. Natalie Weber dijo que en su caso pudo solucionar el tema del jardín, pero no puede cercar la puerta de su casa. “Cada tres días me rompen todo y tengo que ir y comprar plantas de nuevo. Tampoco voy a poner un cerco eléctrico, no voy a electrocutar al animal”, enfatizó.

“Lo que termina pasando es que vos cercás tu jardín y no entran, entran al de al lado, cerca el de al lado... cerca todo el barrio y ellos tienen que estar en algún lado. Cerca todo Nordelta y se van enfrente. Hasta que Fauna no actúe y encuentre esa solución los vamos corriendo, pero no lo resolvemos”, cuestionó Rojo desde el piso. Ante esto, Weber explicó: “Esto hace tres años no estaba tan así. Se reproducen mucho y va a llegar a un momento en que van a haber más carpinchos que humanos”. Por último, dejó en clara la necesidad se pongan de acuerdo sobre lo que hay que hacer para solucionar la situación.

LA NACION