Natalie Weber reveló cómo fue el comienzo de la relación con Mauro Zárate: “De los cuernos no se salva nadie”

Natalie Weber y Mauro Zárate se conocieron en 2009 a través de Internet y comenzaron un romance que continúa hasta el día de hoy. Tres años después, la pareja dio el “sí, quiero” y se embarcó en la aventura de conformar una familia, junto a Mía y Roco, de 11 y 9 años, respectivamente. Pero la modelo advirtió que su relación con el futbolista no fue siempre perfecta y contó que, casi al comienzo, descubrió unos chats en su teléfono que apuntarían a presuntas infidelidades: “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie”.

Natalie Weber asistió como invitada especial al estudio de LAM (América TV) la noche de este lunes y, en medio de una conversación sobre las exparejas y las infidelidades, la modelo advirtió: “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie”. Y agregó: “Hay algunos que son muy pillos. Mienten muy bien. Te hacen sentir una reina y, después, son terribles”.

Natalie Weber y Mauro Zárate tuvieron dos hijos, Mía y Roco Instagram: oficialmaurozarate

Una afirmación que despertó la alerta en el conductor, Ángel de Brito, quien le consultó a Weber si sabía de alguna infidelidad de sus parejas. “Sí, fui cornuda. No pasaba por la puerta”, sentenció. La modelo confirmó que se refería a su actual marido, Mauro Zárate, con quien mantiene una relación desde 2009.

Weber relató que, al inicio de la relación, le vio en varias ocasiones el celular al futbolista. “Fui muy tóxica, revisaba el teléfono una vez por semana. Encontré mensajes, videos, fotos, de todo”, apuntó. Y agregó: “A la botinera le gusta el rubro, manda muchas fotitos”.

Natalie Weber contó cómo fue el inicio de su relación con Mauro Zárate

En tanto, destacó que ahora no se considera una persona celosa. “Llevo 14 años. Si ya no me relajo... Pero, los primeros años, éramos muy tóxicos los dos. A él no le gustaba que yo laburara. La maternidad, además, me sacó por completo del medio. Eso vino bien un tiempo, pero ya después tomé vuelo de nuevo”, concluyó.

Weber afirmó que lleva un año sin revisar el celular de Zárate

La mañana de este martes, Natalie Weber asistió como invitada a Desayuno Americano (América TV), ciclo que conduce Pamela David, donde volvió a hablar sobre las infidelidades y el comienzo de su relación con Mauro Zárate, hace 14 años.

En la conversación mencionaron un informe que indicó que el 59% de las parejas se conforman como relaciones abiertas. “Yo soy parte de ese 41% que quedó”, afirmó Weber. Y apuntó: “No podría abrir la pareja, no me la bancaría. Para mí, si él quiere, debería abrirla sin que yo lo sepa. Lo que duelen no son los cuernos, sino los comentarios. Entonces, si yo no me entero, no hay nada que recriminar”.

En tanto, destacó que ya no le revisa el teléfono al futbolista. “Nosotros tenemos un celular para que los chicos jueguen y Mauro dejó abierto el Instagram, todo. Lo revisé completo”, contó. Y advirtió: “En una semana, cumplo un año que no reviso celulares. Me acuerdo de la fecha porque volvió de Brasil, se dio cuenta y lo desactivó”. Sobre si descubrió algo sobre presuntas infidelidades, la modelo dijo: “Mucha fotito de minas”.

