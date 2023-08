Nati Jota lanzó un polémico comentario sobre el sexo entre hermanos y le llovieron las críticas

escuchar

En la apertura de este martes en Sería Increíble (Olga), Eial Moldavsky, Nati Jota y Leticia Siciliani comenzaron debatiendo sobre un polémico tema. “¿A partir de qué categoría de primo podés estar con tu primo?”, introdujo el filósofo e inició la charla en la que la conductora tuvo un polémico comentario que muchos criticaron en redes sociales.

Luego de su salida en LUZU TV, Nati Jota comenzó un nuevo proyecto en el canal de streaming del humorista Migue Granados, con un programa que protagoniza junto al filósofo y a la actriz, que tuvo un gran paso por MasterChef Celebrity (Telefe).

En el programa de este martes, la influencer abrió las líneas telefónicas para que hablen los seguidores del programa respecto del polémico tema: “C... con primos, ¿sí o no?”, señaló en tono irónico. “Si sucede con un primo es menos problemático que con un hermano”, explicó Moldavsky.

Las polémicas frases de Nati Jota en Sería Increíble (Olga)

Sin embargo, luego se sinceró: “A mí me gustaría que el debate sea cu... con hermanos”. A lo que Eial le consultó entre risas: “¿Por qué te vino ese pensamiento?”. “Porque no tenés hermanos varones”, aclaró Leticia Siciliani en la misma sintonía humorística.

Luego, la conductora del programa explicó: “Por eso lo digo más livianita de ropas, pero obviamente me resulta raro. Me parece raro y turbio, pero es cultural que no te puedas cul... a tu hermano”.

Para salir de ese momento, la actriz googleó: “La pregunta es la siguiente, ¿primos hermanos pueden tener hijos sanos? La verdad es que no hay evidencia científica que demuestre que los niños no nazcan sanos, pero hay países en los que está prohibido el matrimonio entre primos”.

Para rematar el debate que se generó, la influencer contó el vínculo que se formó en su familia. “Este dato me había olvidado: los papás de mi tío son primos hermanos. Y la mejor de las ondas, familión. Gente divina”, indicó.

El descargo de Nati Jota tras su polémica frase

No obstante, todo este diálogo no quedó en el programa porque Nati Jota se hizo trending topic en Twitter con el fragmento en el que dijo su frase. “La agenda progre”, “¿Algún día va a decir algo interesante esta chica? Lo más divertido que le vi fue cuando se comió un pelotazo en el medio de la cara”, “¿Quién se pone a escuchar a Nati Jota a las 8 de la mañana?”, “No se explica semejante ausencia de neurotransmisores”, “Dice eso porque no tiene hermanos, si tuviera le daría repugnancia el solo pensarlo”, “Mamita le ponen un micrófono a cada uno hoy en día solo por tener seguidores”, “Siento que la consumen para bardearla nomás; además de que todos esos programas dicen cosas polémicas todo el tiempo, esa es la intención creo. Incomodar y que hablen de ellos”, fueron algunos de los mensajes que recibió la influencer.

Tras la polémica, Nati Jota aclaró sus dichos en historias de Instagram: “Hoy dije jodiendo en el programa, en el que estaba qué onda estar con un primo segundo. ‘¿Che, y con un hermano? Es cultural ja-ja-ja’. Y ahora soy la embajadora del incesto. Bueno, no voy a salir a pedir perdón”.

