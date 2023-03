Desde la Antártida, Nati Jota respondió las críticas y fue contundente: “Lejos estoy de hablar de política”

escuchar

Días atrás, las imágenes de Nati Jota y Momo en la Antártida invadieron las redes sociales acompañadas de una oleada de indignación de parte de quienes aseguraban que habrían realizado el viaje con dinero del Estado. Luego de ser duramente cuestionados y utilizando la poca conexión a Internet a la que puede acceder desde la remota locación en la que se encuentra, la periodista respondió a las críticas con un duro descargo.

Nati Jota viajó a la Antártida para realizar una cobertura periodística instagram @ natijota

“Momo y Nati J viajan a uno de los lugares más remotos y maravillosos del planeta, y Télam los acompaña para mostrártelo”, escribió la agencia estatal de noticias en su perfil oficial de Twitter, a modo de descripción de un video que capturó el momento en el que las dos destacadas figuras de las redes realizaban el traslado subidos a un avión militar.

Aunque algunos usuarios celebraron el logro de los jóvenes, fueron mayoría quienes los criticaron duramente. “Esta noche un nene santiagueño cenará pan con mate cocido, pero Nati Jota conocerá los pingüinos de la Antártida, todo no se puede”; “¿Quién paga este tour? Ah, ya sé, nosotros”; “Hermoso como estos dos de los peores influencers viajan con nuestros impuestos, lo pagamos entre todos”; “Que lindo hacerle pagar a la gente viajes a influencers mientras no llegan a fin de mes”, fueron solo algunos de los mensajes enviados por los indignados usuarios.

Tras la noticia, los usuarios de las redes sociales criticaron duramente el viaje de Nati Jota a la Antártida

En respuesta, Nati Jota decidió utilizar tanto su perfil de Instagram como el de Twitter para aclarar la situación a través de un extenso comunicado. “Para sacar algunas dudas, porque leo información falsa replicándose y de manera sañosa. Estoy formando parte de un proyecto de divulgación sobre la Antártida Argentina, proyecto que pertenece a una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes. No me trajo ningún medio particular”, escribió.

Y continuó: “Entiendo que haya desconocimiento y en parte esa es mi misión, pero para los que cuestionan cómo vine: la única manera de pisar acá es avión o barco militar (no hay vuelos comerciales), en mi caso avión, y lejos de utilizarse por mí sola (¿quién era? ¿Quién puede pensar eso?), había como otros 60 pasajeros más, entre científicos, personal, militares, otros periodistas, etc, y víveres necesarios para las bases”.

El descargo de Nati Jota tras las críticas twitter @ natijota

Sobre quienes dijeron que se fue “de vacaciones”, dijo: “Hablan como si la Antártida tuviera hoteles, amenities, como si esquiáramos o estuviéramos de joda, no sé. La realidad es que es una base científica, con instalaciones sencillas para que quienes trabajan acá puedan vivir una cotidianeidad lo más normal posible y punto. Me estoy pasando el día haciendo algunas notas, preguntando para tener data (y porque soy curiosa) y sentada en un comedor pequeño de la casita en la que estamos (porque afuera hace mucho frío) conversando con otros huéspedes que vinieron a trabajar también por unos días o meses”.

En respuesta a las acusaciones de ir respaldada por el oficialismo, expresó: “Acá hay y han venido en otras oportunidades también, medios de todas las orientaciones políticas. Quienes me siguen saben que lejos estoy de 1) hablar de política 2) simpatizar por alguien en particular. No quisiera aclarar esto porque conozco el hate de twitter como pocos (ja) y probablemente para la mayoría mis palabras no sirvan. Es que acá, digas lo que digas, te van a seguir pegando (es un poco asfixiante saber eso, es una cárcel de falacias de la que tenés la llave, pero no la podés usar)”.

Finalmente, señaló: ”Estoy feliz de poder comunicar data de la Antártida a quienes me siguen y más, yo misma me encontré descubriendo y sintiendo una representación especial por este lugar, que trasciende gobiernos y que la única bandera que tiene es la Argentina, la de todos. No voy a darle más bola a las agresiones, cierro acá; sí seguiré compartiendo contenidos para cumplir con el fin de mi viaje: dar a conocer más nuestra Antártida”. Y, a modo de cierre, sumó la cita: “No se puede defender lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce”.

