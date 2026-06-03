Nazarena Vélez se quebró en LAM y furiosa apuntó contra Fede Bal: “Tenía ganas de ir a matarlo”

La escandalosa separación de Fede Bal y Barbie Vélez parecía haber sido un mal trago del pasado; sin embargo, las recientes declaraciones del hijo de Carmen Barbieri en una entrevista con José María Listorti reavivaron la polémica, a la que no solo se sumó la protagonista, sino también Nazarena Vélez, quien no dudó en defender a su hija.

Bárbie Vélez y Fede Bal, una relación que no terminó bien Archivo

Este martes, la actriz recurrió a su red social para comentar que la esperaba “un día repleto de responsabilidades”, entre las que se encontraba ir a LAM (América TV), ciclo en el que se desempeña como panelista. A raíz de esto es que, cuando ingresó a los estudios, Denise Dumas —que reemplaza temporalmente en la conducción a Ángel de Brito— le agradeció por su presencia; en ese momento Nazarena rompió en llanto.

Nazarena Vélez apuntó contra Federico Bal (Foto: Captura TV)

“¿Por qué no querías venir?“, indagó Denise. Entre lágrimas, la productora teatral expresó: ”Porque cuando un hijo la está pasando mal, no lo puedo evitar. Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver cómo la señalan". Acto seguido, Dumas le dijo: “No podés engancharte...”. Sin embargo, Vélez interrumpió en un llanto desconsolado: “¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija?“.

Y continuó: “¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y vos ver cómo todo el mundo la señala? Y cómo la Justicia no es justicia... Nos pasa siempre en este país“.

Al cuestionar el rol de la Justicia, Nazarena comentó: “Alguien estaba diciendo que se intentó incendiar un lugar y que se le pegó a una mujer, no podés decir que es un empate técnico. Y sigo escuchando que hablan de mi hija y la veo sufrir, y no se lo merece”.

En ese sentido, recordó que la joven “no trabajó durante muchos años por esto”. Pese a que manifestó su orgullo al escuchar a su hija “plantarse” ante los dichos de su expareja, Vélez agregó: “Igual le duele. Barbie fue muy humillada; a Barbie todo el mundo la trató de ‘loquita’”. A raíz de esto, también apuntó contra Laurita Fernández, con quien Bal oficializó su relación tras haberse separado de la actriz.

“Decían que lo de Laurita era mentira, que era una loquita y que revisaba los celulares... Hace tres años veíamos lo de Sofía Aldrey y lo aplaudíamos”, rememoró sobre la polémica que giró en torno al conductor y la infidelidad que se descubrió mediante el programa del lavarropas que compartía con aquel entonces su novia. “La trataron de loca por haberse puesto mal por haberse enterado de que le faltaban el respeto, de que su novio y su compañera de trabajo [por Fernández] le estaban faltando el respeto”, aseveró.

Las palabras de Nazarena Vélez llegaron después de que Carmen Barbieri fuera consultada al respecto. “No siento nada, no me sorprendo”, dijo la capocómica frente a la prensa al mismo tiempo que aseguró que “no se metió” nunca en el tema porque su hijo ya era un hombre en aquel entonces.

Carmen Barbieri se refirió a los dichos de Fede Bal sobre Barbie Vélez

Y cerró: “No sabía que Fede tenía una lista de las personas que hablaron de él en ese momento. En mi casa, desde hace diez años, no se habla del tema ni en privado porque está resuelto. La Justicia determinó lo que determinó“.

Cuáles fueron las palabras de Fede Bal que desataron la polémica

En una entrevista con José María Listorti en el canal de streaming Blender, Fede Bal recordó las mutuas denuncias de violencia de género y daños que atravesaron hace una década (causa en la que ambos terminaron sobreseídos por la Justicia en 2017).

Fede Bal recordó su conflictivo romance con Barbie Vélez y generó polémica

En sus dichos, afirmó que “el tiempo le dio la razón” y se posicionó desde un lugar de tranquilidad respecto a su inocencia. “Cuando vos sos una buena persona e hiciste las cosas bien, no te escapás a Brasil, te quedás acá recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, lanzó.

Sus palabras enfurecieron a Barbie Vélez, quien al aire del streaming de Bondi del que forma parte junto a su mamá le pidió a su exnovio que nunca más vuelva a hablar de ella y recordó todo el daño que le ocasionó, tanto en el pasado como en estos últimos días por volver a poner el tema en agenda.