La fuerte reacción de Carmen Barbieri tras la detención de la madre de Ayelén Paleo: “Menos mal que no está vivo Santiago”

Carmen Barbieri disparó munición pesada contra Ayelén Paleo luego de que se conociera la noticia de la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una red de trata de mujeres a las que captaban mediante el ofrecimiento de un empleo como personal de limpieza

Consultada por el notero de SQP (América) si le sorprendió lo que había pasado con la madre de quien fuera la amante de su exmarido, Santiago Bal, la conductora apuntó: “Qué se yo, que lo arregle la Justicia”. Y, con una sonrisa en el rostro, resaltó: “Que haya justicia. Para mí ya hubo justicia divina”.

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo

Fue entonces que el cronista señaló si se refería a su pasado mediático con la exvedette por el escándalo de infidelidad que por el año 2011 se convirtió en uno de los más resonantes de la farándula argentina. “Yo la veo a la mamá de esta señorita con esposas, con la policía y todo, y debe estar sufriendo mucho por su mamá. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella y su hermano la amenazaban por teléfono. Esto pasó hace mucho tiempo. Tuvo que cambiar muchas veces de teléfono”.

En ese sentido, ahondó: “Tuve que hacer denuncias. No era una mentira de mi mamá, yo lo atendía al hermano de ella que la amenazaba y también tuve que cambiar muchas veces mi número. Tuve muchos problemas, fue un año movidito cuando me separé”.

“Menos mal que no está vivo Santiago, si no se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica”, continuó Barbieri, filosa. “¿Decís que le daría un disgusto?“, le repreguntaron. ”Qué se yo, capaz que estaba enamorado, está todo bien, ya pasó, sabés cómo lo tengo superado, fue hace unos cuantos años ya".

Sin embargo, apuntó una vez más: “¿No te encanta que quería ser famosa y ahora es famosa, pero por otra cosa? La fama es brava, hay que tener cuidado”.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo

Respecto a Elizabeth Rodrigo, la conductora contó: “Conocí a la mamá porque se la pasaba en el camarín de Santiago. Yo no entendía por qué. Pensaba que venía a cuidar a la nena porque tenía 19 años. Pero después se hizo muy amiga de Santiago. No sé”.

“Lo único que sé es que la madre y la familia tenían un estudio donde preparaban chicas, tomaban audiciones y fotos, pero para el modelaje. Eso sí lo sabía y no tiene nada de malo. Yo imaginé que era así. Ahora parece ser que era otra cosa”, dijo en referencia al motivo por el que arrestaron a Elizabeth Rodrigo.

Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, fue detenida por trata de personas

“¿Tuvieron alguna charla con Ayelén, quizás para perdonar?, indagó otro de los cronistas presente. “¿Para qué?“, sentenció Barbieri. ”Nunca la tuve, además no se puede hablar con ella. Yo hablo con gente inteligente. Pensé que vivía en otro país, no tenía idea. Estarían escondidos y ahora salieron a la luz”.

“Ojalá que no sea cierto y la liberen pronto a la madre porque ver a tu madre esposada en una cárcel debe ser duro. Me da mucha lástima Ayelén, me da mucha pena”, remató con ironía a la vez que recordó un dicho que solía recitarle su abuela. “Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar...”.