El duro descargo de Barbie Vélez contra Federico Bal: “Me generó el peor trauma de mi vida”

En un mar de lágrimas, Barbie Vélez decidió romper el silencio y salió al cruce de Federico Bal, su ex, quien hace unos días volvió a hablar de la causa judicial que los enfrentó diez años atrás y en la que la Justicia lo sobreseyó.

“Estoy muy angustiada”, confesó la actriz. Además, le solicitó al actor que no vuelva a hablar nunca más del tema si no es para pedirle perdón y aseguró que lo que vivió con él le causó “el peor” trauma de su vida.

Luego de una escandalosa separación y un conflicto que se convirtió en uno de los temas centrales en los medios de comunicación, Federico Bal y Barbie Vélez se denunciaron de forma cruzada por una violenta pelea que tuvo lugar en el departamento del actor a finales de abril de 2016. Un año después, la Justicia los sobreseyó por falta de pruebas. Hace unos días, Bal habló de la decisión del juez durante una entrevista con José María Listorti para Blender.

“Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es con un abogado y delante de un juez”, explicó sobre aquel escándalo que lo dejó en el centro de la polémica. Además, resaltó la forma en la que enfrentó el conflicto en ese momento: destacó que no se escapó, que recibió a la prensa y que se presentó ante la Justicia. “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, agregó.

El lunes por la tarde, en Storytime, el programa de Bondi que comparte con Nazarena Vélez, su mamá, Barbie no pudo ocultar la bronca y decidió salir al cruce de su ex. Todo comenzó cuando la productora teatral y panelista de LAM advirtió algo diferente en los ojos de su hija.

Nazarena y su hija Barbie comparten aire en el canal de streaming Bondi Ricardo Pristupluk

“Estoy muy angustiada porque el fin de semana la pasé como el ort… por una persona que, cuando decide, saca un tema que en mí es dolorosísimo”, señaló visiblemente enojada. De inmediato, cuestionó el tono con el que, según ella, Bal hizo referencia al tema: “Lo habla desde una soberbia y desde una impunidad terrible. A mí me generó el trauma más grande de mi vida”, confió.

“Hace diez años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar, no escuchar cuando habla, cuando saca el tema, cuando ha dicho millones de cosas. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que lamentablemente yo trabajo de esto, entonces me llegan mensajes de periodistas: ‘Che, ¿te puedo hacer una nota?’, ‘Che, ¿escuchaste lo que dijo?’. Entonces lamentablemente no puedo hacer oído sordo, por más que quisiera”, remarcó.

En uno de los momentos más contundentes de su descargo, Vélez le pidió directamente a Bal que deje de mencionarla. “Cada vez que se reflota el tema, a mí me vuelve a generar una angustia, una tristeza. No tengo por qué bancármela. Entonces quiero hablarlo después de diez años y decir que no hables nunca más de mí. Que si querés hablar, que sea para pedir perdón”.

Vélez también marcó una diferencia entre aquella joven que atravesó aquel conflicto que la marcó para siempre y la mujer que es hoy. “Yo no soy más la Barbie esa de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Yo tengo 30 años. Pasaron diez años en mi vida, mucha terapia de por medio”, expresó.

Bárbie Vélez y Fede Bal mantuvieron una relación que terminó de forma escandalosa en 2016 Archivo

Hacia el final, insistió en que su silencio nunca estuvo relacionado con ocultar algo, sino con el dolor que le genera recordar ese episodio. “Estoy harta de callarme la boca, estoy harta de mirar para abajo. No lo hablo porque es un tema que me pone mal, que me pone sensible, que estuve dos días muy mal y que no tengo ganas de darle entidad”.

Antes de pasar a otro tema, Nazarena Vélez apoyó a su hija y le dijo que la amaba. “Pasa que es difícil. Yo entiendo que debe ser difícil también no tener gente que te ama, no tener una familia hermosa que te contiene y que te ama. Debe ser difícil, debe ser muy difícil”, reaccionó la actriz, sarcástica, resaltó el amor que recibe y le mandó un beso a su marido, Lucas Rodríguez, y a su pequeño hijo.