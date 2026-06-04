Nelson Castro irrumpió en Otro día perdido y sorprendió a Mario Pergolini
Ante la ausencia de Rada, el periodista se sumó al ciclo con un tono humorístico y se presentó como el reemplazo del standapero
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El miércoles 3 de junio, Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada, se ausentó nuevamente de Otro día perdido (eltrece) y en su lugar Nelson Castro se sumó al ciclo, lo que generó sorpresa en Mario Pergolini, conductor del programa. El periodista le aportó humor a la noche y dejó en claro que su paso sería temporal.
La escena fue una de las más comentadas de la televisión y se volvió viral en las redes sociales, en particular por la reacción de Pergolini. “Le pedí a los chicos de producción que no dejen entrar a nadie; hoy es el último día sin Rada y no hay más chimentos...”, pronunció el conductor y de inmediato sonó música de fondo y apareció Castro.
“No, Nelson, no”, respondió Pergolini con las manos puestas sobre su cara. “Mario, te voy a traer los chimentos. Pasaba por acá y el chico que está ahí me dijo que necesitaba a alguien que hable de chimentos”, soltó el periodista que trabaja en el mismo canal.
“¿Pero no tenías otra cosa que hacer?”, consultó Pergolini. “Yo te tengo mucho aprecio, pero tengo 10 minutos, así que apuremos”, contestó Castro, a lo que el conductor replicó: “Igualmente, vos te metés en todos lados. Me da impresión tenerte acá por chismes”. “Sí, el periodismo es un sacerdocio...”, sostuvo su colega.
Luego de contar las noticias relacionadas con el espectáculo, Castro se retiró del estudio y Pergolini, mientras agradecía su presencia, no pudo borrar de su rostro la expresión de asombro que aquella situación le generó.
En cuanto a Soy Rada, se mantiene fuera del programa por razones laborales que se vinculan al estreno de la obra en la que participa: Charlie y la fábrica de chocolate, aunque surgieron rumores de peleas y enfrentamientos con Pergolini, eso se desmintió el martes por el propio conductor.
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