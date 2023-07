Netflix cedió ante la presión: anunció la tercera temporada de una serie que había cancelado

escuchar

Netflix tiene acostumbrados a sus suscriptores con diferentes producciones que, luego de un tiempo de convertirse en exitosas, son retiradas sin tener segundas partes. Así las cosas, es habitual que se estrenen series que luego de conquistar al público, la plataforma de streaming decida retirarlas y no continuar con las siguientes temporadas. Este es el caso de La monja guerrera, la cual llegó hasta la segunda parte, pero un cierre abrupto dejó consternados a todos sus fans. Sin embargo, hace días se anunció que volvería grabarse una tercera entrega.

Tráiler - La monja guerrera

Este tipo de decisiones en las que la vida de los personajes son interrumpidas de pronto generan cierta desilusión en los espectadores, que siguieron la historia desde el inicio. En un primer momento, la producción estadounidense -ideada por Simon Barry- obtuvo una buena crítica y causó impacto dentro del público esperado, pero en una segunda temporada hubo sorpresa: fue su abrupto final. Lo cierto es que en el desarrollo “un error” causó el cese total y por temor a no respetar los parámetros deseados de Netflix, se volvió todo para atrás.

El éxito fue tal que los fans se unieron a su director en las redes sociales con un “movimiento virtual” en el que clamaron por la vuelta de la serie. Esto significó una “revolución”, ya que los actores de La monja guerrera agradecieron públicamente el apoyo constante.

Simon Barry confirmó que volverá el rodaje de La monja guerrera (Fuente: Twitter)

En su cuenta de Twitter, Barry escribió: “Hoy estoy feliz de informar oficialmente que debido a sus voces combinadas, pasión y esfuerzos increíbles, #WarriorNun regresará y será más épica de lo que podría imaginar”.

La trama de la Monja guerrera y el clamor de su público

La primera temporada de la serie de Netflix se estrenó en julio de 2020. Desde ese entonces conquistó los corazones del público adolescente gracias a su trama de fantasía. Luego de su segunda entrega, la cual se estrenó en noviembre del pasado año, sus fans organizaron pancartas publicitarias y diferentes protestas en las redes sociales para hacer oír su voz ante la plataforma de streaming con el objetivo de obtener la última parte.

La monja guerrera es una historia fantástica que se basa en la vida de Ava, quien es poseedora de una espada mágica y única con la cual mantiene a salvo a la humanidad de los demonios que intentan apoderarse de la tierra. Antes de culminar la segunda temporada, la protagonista admitió que estaba enamorada de una de las hermanas del convento, Beatrice, pero esta terminó absorbida por un portal. Luego de una intensa lucha y quejas, que perduró tres meses, se anunció el regreso definitivo a la plataforma de streaming.

“Noticias buenas están llegando”; “¿Estoy soñando? Que alguien me responda con una foto de Ava o Beatrice para verificar que no estoy soñando. Lo logramos”; “Esto es absolutamente fantástico, pero tengan en cuenta que están en medio de una huelga y no tenemos idea de cuánto durará. Lo más probable es que estemos viendo un lanzamiento en 2025″; “Felicitaciones a todos, lo hicieron” y “No lo puedo creer, mi corazón se está curando”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios tras el comunicado del director de la serie días atrás.

LA NACION