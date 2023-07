La serie apocalíptica de Netflix que no te dejará levantarte del sillón durante sus 7 capítulos

escuchar

El catálogo de Netflix se renueva continuamente y en el gigante de streaming aterrizan nuevas producciones de todos los géneros. En los últimos días, una serie turca se posicionó como una de las más vistas en luego de conquistar tanto a la crítica como a la audiencia. Se trata de Yakamoz S-245, creada por Jason George y dirigida por Tolga Karacelik, que dio de qué hablar en las últimas semanas.

Dentro del amplio catálogo de Netflix, una historia turca emergió y cada vez se hace más popular por el boca en boca de sus miles de fanáticos. No obstante, no es una de las últimas entregas de la plataforma. La serie se estrenó el 20 de abril del 2022 y cuenta con tan solo siete capítulos, por lo que los usuarios podrían mirar un capítulo tras otro para finalizarlo en alrededor de cinco horas.

Fragmento de Yakamoz S-245 Netflix

La historia de acción, suspenso y emociones intensas, tiene un reparto de lujo compuesto por Ece Çeşmioğlu, Ecem Uzun y Kıvanç Tatlıtuğ, entre otros, y una trama intrigante desde el primer capítulo, por lo que se llevó grandes valoraciones por parte de la crítica.

Según la sinopsis de Netflix, la serie turca cuenta la historia de un biólogo marino y su equipo de investigadores a bordo de un submarino, que se ven obligados a luchar por su supervivencia cuando una conspiración sale a la luz, luego de que se dé una devastadora catástrofe natural en la Tierra.

Tráiler oficial de Yakamoz S-245

El primer capítulo es fundamental para que el público se enganche con esta serie y decida mirarla en un solo día. La serie se encuentra disponible en Netflix y cada una de las siete entregas dura aproximadamente 40 minutos.

De qué trata la película de ciencia ficción que fue un éxito en el cine y está entre las más vistas de Netflix

Sin lugar a dudas, las películas de ciencia ficción son unas de las favoritas de los suscriptores, que logran ocupar gran parte del top 10 mundial de la plataforma, como Sin escape (2015) o la saga de Spiderman. Así, un film que se estrenó en 2016 y relató un universo invadido por una especie desconocida aún para la humanidad consiguió posicionarse entre las más vistas de la Argentina: de qué trata La llegada (Arrival).

Arrival se estrenó en 2016 y hoy es un éxito en Netflix

Una serie de naves extraterrestres aterrizan sobre la Tierra, mientras las autoridades solicitan la ayuda de una experta en lingüística para tratar de averiguar si los integrantes de esta especie suponen una amenaza para la humanidad. La profesional deberá aprender a comunicarse con los extraños invasores para conocer el motivo de su llegada.

La llegada (Arrival) se estrenó en los cines en 2016 y se consagró como un éxito en la gran pantalla. Tras su aterrizaje reciente en Netflix, la película dirigida por Denis Villenueve se posicionó entre los primeros puestos de la Argentina. Protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner, este film de ciencia ficción se basó en el relato corto del escritor estadounidense Ted Chiang, The story of your life, quien ganó los premios de este género Hugo y Nebula.

