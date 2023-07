Netflix confirmó el regreso de una exitosa serie a su catálogo y los fans deliraron con la noticia

escuchar

Desde hace años, las plataformas de streaming libran una batalla silenciosa - o no tanto - para satisfacer las necesidades de su público. La oferta es amplia, por lo que cada una ofrece sus mejores estrategias para ser la más elegida: confirman una nueva temporada de una exitosa serie, agregan curiosos documentales y hasta hacen que una película vieja se vuelva tendencia. En este contexto, Netflix tuvo una sorpresa para aquellos fieles suscriptores que seleccionan “reproducir próximo episodio” antes de que la cuenta regresiva termine. A través de sus redes sociales confirmaron que una de las series más populares, que mezcla lo mejor de los escándalos, la moda y Nueva York, regresa a su catálogo. Los fanáticos estallaron de emoción.

Si bien es cierto que la oferta de series es muy amplia, con estrenos constantes y variadas temáticas, hay ciertas producciones que, por más de que salieron hace décadas, no pierden vigencia y continúan siendo tendencia en las redes: Friends, Grey’s Anatomy, Breaking Bad, Mad Men, son solo algunas de ellas.

Ahora, uno de los títulos que forma parte de esta lista volverá a ser incluido dentro del extenso catálogo de Netflix. Si bien años atrás estuvo disponible, posteriormente fue removida, aunque ahora se supo que esa acción fue temporal. ¿De cuál se trata? Nada más y nada menos que de Gossip Girl.

Netflix anunció que el 6 de julio regresa Gossip Girl a la plataforma Twitter @chenetflix

Indiscutidamente, la serie creada por Stephanie Savage y Josh Schwartz y basada en los libros de Cecily von Ziegesar, dejó una marca imborrable en la televisión. La historia gira en torno a un grupo de adolescentes, de la “elite” de Manhattan, que viven en el Upper East Side, el barrio más exclusivo y costoso de Nueva York, y deben lidiar con un blog que revela todos sus secretos. Tiene todos los condimentos que supieron, desde siempre atraer a los fans: drama adolescente, romances, peleas, outfits de las marcas más lujosas del mundo y, como frutilla del postre, los lugares más icónicos de la Gran Manzana.

La serie estará disponible en Netflix a partir del 6 de julio y sus fans se alegraron con la noticia: “Obvio la voy a ver completa de vuelta” y “Me emociono fuerte”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

Originalmente, la serie se emitió entre 2007 y 2012 con un total de 6 temporadas y 121 episodios de alrededor de 40 minutos cada uno. De allí surgieron actores que hasta la actualidad continúan en escena. Blake Lively, quien interpretó a Serena van der Woodsen, Penn Badgley, el protagonista de You, (quien años atrás supo ser Dan Humphrey) y Chace Crawford, quien le dio vida a Nate Archibald.

Chace Crawford, Blake Lively, Ed WestWick, Leighton Meester, Penn Badgley, Taylor Momsen, el elenco original de Gossip Girl

Al elenco protagónico lo completaban dos actores que supieron interpretar a una de las parejas más icónicas de la historia de los programas de televisión. Leighton Meester quien encarnó a la icónica y fashionista Blair Waldorf y Ed Westwick, al polémico Chuck Bass.

Además, Taylor Momsen fue parte de las tres primeras temporadas y también hubo varias participaciones especiales, incluidas las de Lady Gaga, Hilary Duff, Sebastian Stan y Elizabeth Hurley.

Las mejores amigas Blair Waldorf (Meester) y Serena van der Woodsen (Lively)

En 2021 se estrenó en HBO Max, el reboot de Gossip Girl, ambientada también en Nueva York, pero nueve años después de que se revelara la identidad de la persona que escribía en el blog. Sin embargo, la respuesta del público no ayudó del todo y fue cancelada después de dos temporadas.

Sin embargo, los fans de la versión original que tengan Netflix podrán, a partir del 6 de julio, volver a escuchar a Kristen Bell decir su icónica frase de cada episodio: “You know you love me. XOXO. Gossip Girl”.

LA NACION