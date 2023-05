Fue un suceso cuando se lanzó, pero no ocurrió lo mismo con la segunda temporada y Netflix la canceló

escuchar

En medio de una presunta crisis que atraviesa Netflix en cuanto a su reconfiguración de propuestas ficcionales al igual que la caída en las suscripciones, la plataforma de streaming dio marcha atrás con las siguientes temporadas de varias series que en un principio se presentaron como prometedoras y terminaron por ser un completo fiasco. Lo cierto que este no es el caso de Sexo/Vida, que a pesar de convertirse en un éxito, no tendrá su tercera temporada.

Esta noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la serie, ya que la decisión de Netflix de no avanzar en una tercera temporada los descolocó en medio de la buena retribución del público. Sexo/Vida se estrenó en 2021 y en marzo de 2023 llegó con su segunda entrega. Según la plataforma, la historia retrata “el atrevido pasado sexual de una mujer que choca con su presente como esposa y madre cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, vuelve a su vida”.

Sexo/Vida - Tráiler de la segunda temporada

El elenco está conformado por Sarah Shahi, Mike Vogel y Adam Demos, quien actuó en Amor en obras. Este conjunto de intérpretes entrometido en un triángulo amoroso y melodramático conquistó el corazón de los suscriptores de la plataforma, que durante el primer mes de lanzamiento de la segunda temporada se mantuvo en el top 10 a nivel mundial. A raíz de ello, surgió el cuestionamiento de por qué no daría una continuidad de los personajes con nuevas experiencias tras el éxito inminente, pero desde la compañía se mostraron reacios ante la insistencia del público.

Netflix confirmó que no habría una tercera entrega ya que en la última hubo “una conclusión natural, mencionando cómo la serie romántica cerró la saga de personajes clave y les proporcionó un final feliz”. La tira, que se basó en la novela “44 capítulos sobre 4 hombres” de BB Easton, terminó con el entusiasmo de sus seguidores, que aseguraron que en la previa al lanzamiento de la segunda temporada la plataforma anunció que todo continuaría en un bloque extra.

Luego de la noticia sobre la cancelación definitiva, Shahi salió al cruce de Netflix y reveló sus incomodidades con el trabajo que realizó en la serie. “No tuve el apoyo que tuve en la primera temporada por parte de las personas involucradas en la serie. Se convirtió en algo muy diferente para mí y no me da miedo decirlo. Tuve problemas con el material. Nunca voy a volver a trabajar para Netflix después de decir todo esto, pero no puedo mentir. Sin duda, fue un desafío”, expuso en una entrevista con Not Skinny But Not Fat.

Acerca de su desilusión con Demos, lamentó: “Me molestó no poder trabajar tanto con él porque realmente me gustaban nuestras tramas y me gusta trabajar con él. Era un compañero de escena brillante. Además, lo que terminó sucediendo es que yo trabajaba mucho y él trabajaba muy poco”.

La serie para adultos Sexo/Vida no tendrá tercera temporada Netflix

Al cierre de la conversación con el podcast citado anteriormente, la protagonista sentenció: “En la temporada 2 creo que hubo algunos momentos muy efectistas. Ese tipo de cosas para mí siempre son muy difíciles de leer. Pero no tuve que hacerlo. Los chicos lo hacían. Hubo otras cosas que no podía apoyar y fue simplemente un desafío. Pero eso es parte de lo que hago. No siempre me llevaré bien o estaré de acuerdo con un cineasta. No siempre me va a gustar lo que tengo que hacer o decir. Pero ese es mi trabajo, hacerlo creíble”.

