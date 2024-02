escuchar

El miércoles 14 de febrero, Netflix le hizo honor al Día de San Valentín y estrenó una comedia romántica con características de la vieja escuela del cine, pero que conquistó al público propuesto. En menos de una semana ocupó el ranking de lo más visto y las críticas de especialistas en la materia no tardaron en llegar. Los juegos del amor se volvió tendencia, en especial por la trama en la que se ven envueltos sus personajes principales, con el fin de encontrar al verdadero amor.

El largometraje dura 105 minutos y fue dirigido por Trish Sie. La plataforma de streaming apostó por una película típica, sin mucha originalidad, que tomó algunas referencias de otras producciones ya exitosas para hacer de este producto algo tentador para quienes tienen entre 30 a 40 años, edad que representan sus protagonistas.

Según informó Flixpatrol, la comedia se posicionó en el Top 10 de las más vistas en el mundo dentro de Netflix. En solo un día llegó a tal puesto y en la actualidad aún se mantiene en lo más alto. En la Argentina pasó del primer puesto durante su lanzamiento al tercero este fin de semana.

El equipo de periodistas se divierte con diferentes jugadas para conquistar a personas y obtener citas casuales (Fuente: Netflix/Captura de video)

¿De qué se trata Los juegos del amor? Players - por su versión en inglés - representa una película sin mucho misterio. Es una producción en la que el espectador ya se imagina cómo terminará a pocos minutos del comienzo; sin embargo, la apuesta salió a la perfección. En su sinopsis, Netflix describe: “Mack, periodista deportiva de la ciudad de Nueva York, que ha pasado años ideando ‘jugadas’ exitosas de conexión con su mejor amigo Adam y su equipo, pero cuando inesperadamente se enamora perdidamente de uno de sus objetivos, todos deben aprender lo que se necesita para pasar de simplemente anotar a jugar para siempre”.

La ficción cuenta con un grupo de cuatro periodistas indie de Brooklyn: Mack, Adam, Brannagan y su hermano menor Little. Los dos primeros sienten una atracción especial que corresponde a la relación que mantuvieron en el pasado y que, gracias al correr del tiempo, se desmembró en una amistad con ciertos derechos.

Mack escribe sobre deporte local, mientras que Adam es gráfico. Por su parte, los otros dos, se dedican a la redacción de obituarios e interés general. En las noches, este equipo se aleja de su profesión por la de una mucho más sofisticada, encontrar pareja para cada uno gracias a un sistema de actuaciones y seguidilla de preparaciones bien planeadas.

La relación del grupo cambiará cuando una de las protagonistas se enamore de una de sus víctimas (Fuente: Netflix/Captura de video)

Como se enseña en el trailer, gracias al complot de los cuatro, cada uno logrará obtener un encuentro casual gracias a las técnicas de seducción, algo que hace referencia a Hitch: especialista en seducción y a otras tantas películas sobre estafas.

El problema puntual aparecerá cuando Nick, un corresponsal de guerra y el soltero más codiciado de Nueva York, visita la redacción tras una invitación de la editora en jefe. A partir de allí, Mack comienza a sentir una importante atracción por el periodista que salvó a un niño de un edificio en llamas, mientras Adam luchará contra sus impulsos para lograr que su ex obtenga una cita con su colega.

El elenco del film está compuesto por: Gina Rodríguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis, Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim y Marin Hinkle.

En cuanto a las críticas, The New York Times señaló: “Es una comedia romántica a la antigua usanza, lo que significa que conocés el final desde el principio. Eso no es un error; es una característica, una bien empleada en este caso”. Por su parte, The Guardian indicó: “Para una comedia romántica de streaming barato, en particular de la variedad de Netflix, está muy por encima de la media”. En tanto, Variety calificó: “La mediocre y a veces empalagosa película de la directora Trish Sie no solo nos hace odiar el juego, sino también a sus jugadores”.