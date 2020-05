Jerry Seinfeld en su especial de comedia Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill

María Fernanda Mugica 5 de mayo de 2020

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (EE.UU., 2020). Director: Joe DeMaio. Elenco: Jerry Seinfeld. Disponible en Netflix . Nuestra opinión: bueno.

"Nadie quiere estar en ningún lado". A esa conclusión llega Jerry Seinfeld después de jugar un buen rato con la idea de lo inconveniente pero necesario que resulta salir de casa. Cuando el comediante grabó su show de stand up en el Beacon Theatre de Nueva York, unos meses atrás, el mundo era distinto y el chiste funcionaba. En medio de la cuarentena resulta irrelevante. Hasta que llega a ese remate, que apunta directo al núcleo de las preguntas sobre el sentido de la vida. Entonces queda claro que el hombre de traje frente al micrófono entiende el poder demoledor de la verdad envuelta en un chiste.

Su obsesión con el ridículo implícito en el funcionamiento social se hizo famoso en la sitcom que llevaba su nombre y que creó junto con Larry David , cuyo fantasma ronda durante este nuevo especial para Netflix , el primero con material nuevo en más de 20 años. Es difícil no contrastar el monólogo de Seinfeld con lo que David hizo en la reciente temporada de su serie Curb Your Enthusiasm . El mismo análisis minucioso de los mecanismos de la vida cotidiana; el mismo desdén por ellos en ambos casos.

Pero no son comparables, porque lo de David es ficción y esto es un show de stand up. Sin embargo, los tramos menos efectivos del espectáculo despiertan la tentación de comparar los intentos de cada uno por encapsular lo que era brillante de Seinfeld , la serie, para que resuene hoy, sin repetirse pero sin perder su esencia.

Algunos de los bloques humorísticos de Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill suenan algo anticuados. El propio comediante nos recuerda que tiene 65 años y que ya no le importa ni siquiera simular interés por ciertas cosas, aunque sospechamos que nunca lo hizo. "Saben que no tengo por qué estar acá", dice, implicando que los millones de su cuenta bancaria y su hangar repleto de autos de colección lo alejan de calificativo de mercenario de la comedia. Pero el escenario es su lugar en el mundo.

La cuestión con Seinfeld, el comediante, es que puede entregar un especial de comedia lleno de chistes que resultan viejos o que no se despegan de la queja superficial pero que quedan eclipsados por cuatro o cinco momentos que son un tesoro cómico. Observaciones ridículas y brillantes, que capturan algo con lo que el espectador está de acuerdo pero nunca se le hubiese ocurrido. Las amistades, los mensajes de texto, los baños químicos y hasta algún detalle de una rutina un poco obsoleta sobre el matrimonio; cuando Seinfeld realmente hunde sus dientes en ellos, no queda más que reírse y rendirse ante la evidencia de su talento extraordinario.