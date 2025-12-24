Lali anunció un show en River: cuándo es y cómo comprar las entradas

Lo que empezó como una especulación finalmente se convirtió en certeza. Tras un increíble año, Mariana “Lali” Espósito le dio a sus fanáticos el mejor regalo de Navidad. El 23 de diciembre, cuando la cuenta regresiva que empezó en Instagram llegó a su fin, hizo el anuncio que todos esperaban: su primer show en River. El mismo será el sábado 6 de junio de 2026. La venta de entradas comienza este mismo viernes 26 de diciembre de 2025 y con valores desde $50.000 hasta $130.000 más sus respectivos costos de servicio. A continuación, todo lo que hay que saber sobre cómo sacar las entradas.

“Después de que llenaran cinco veces el estadio de Vélez en un año, vamos juntos por el sueño del Monumental. ¡La fiesta del pop se apodera de River! Prepárense para atender al demonio el 6.6.26. Este viernes 26 salen a la venta las entradas. ¡Los espero, endemoniados! Me voy a soñar con el pogo de Fanático. ¡Felices fiestas!“, expresó Espósito en Instagram junto a un video para confirmar la noticia.

La preventa para el show de Lali comienza el viernes 26 de diciembre de 2025 a las 11; una vez agotada estará disponible la venta general (Foto: Instagram @livedaleplay)

Tras sus cinco shows en Vélez, el 6 de junio de 2026, Lali atenderá por primera vez al demonio en el estadio Monumental. Las entradas para el show de Lali en River salen a la venta el viernes 26 de diciembre de 2025 y podrán adquirirse a través de la página de All Access. A partir de las 11 comienza la preventa para los clientes de Banco Galicia con un beneficio de seis cuotas sin interés. Una vez agotada la preventa estará disponible la venta general a través del mismo sitio web.

Precios de las entradas para Lali en River

Los precios para el show de Lali en River (Foto: Instagram @livedaleplay)

Campo delantero: $130.000 + Costo de servicio

Campo general: $70.000 + Costo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $110.000 + Costo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $75.000 + Costo de servicio

Platea Sivori media: $80.000 + Costo de servicio

Platea Sivori alta: $50.000 + Costo de servicio

Asimismo, por el mismo medio también estará disponible para adquirir un paquete especial llamado Atendiendo al demonio que incluye una entrada a campo delantero, ingreso anticipado, un kit de merchandising exclusivo, una credencial conmemorativa y un kit de supervivencia pop.