Pablo Rago creó sus propios Martín Fierro y elogió a figuras inesperadas: cómo fue su versión de los premios

Pablo Rago decidió crear una versión casera de los premios Martín Fierro y sorprendió al llevar el espíritu de la gran gala del espectáculo argentino a un escenario distinto: su barrio. En un año marcado por las numerosas ceremonias organizadas por Aptra, el actor optó por una emotiva iniciativa que puso el foco en las personas que forman parte de su vida cotidiana.

Con humor, el artista puso en valor a figuras que no brillan frente a las cámaras pero que forman parte esencial de la vida del barrio y reconoció el vínculo humano que se establece entre comerciantes locales y vecinos.

La propuesta fue presentada por el actor a través de su cuenta de Instagram, donde explicó el origen de la idea: “Este año se dieron muchos Martín Fierro y no dejé de pasar la oportunidad de premiar a mis vecinos de Palermo”, escribió, dando inicio a una gala alternativa que se ganó comentarios de aprobación por parte de sus seguidores.

A diferencia de los eventos tradicionales, esta entrega no tuvo escenario ni transmisión televisiva, sino que se desarrolló en las calles del barrio y luego se trasladó a las redes. Los galardonados fueron personas comunes, conocidas por el actor en su día a día, y elegidas por su trabajo y el vínculo que construyen con el vecindario.

El gesto llamó la atención no solo por la elección de los premiados, sino también por la forma en que Rago se refirió a cada uno de ellos. El actor los nombró por su nombre propio, y entre los reconocidos estuvo Nico, a quien distinguió como el “chino más argentino de Palermo”; Mery, elegida como la mejor verdulera; Jano, premiado como mejor pizzero; y Dany, reconocida como la mejor pizzera del barrio. La lista continuó con Javier como el mejor encargado; Migdalia, mejor cajera; y un cierre asimismo inesperado: Juliana, “la mejor perrita del mundo”.

Cada uno de los homenajeados posó para las fotos con estatuilla en mano en imágenes que luego Rago compartió en su perfil de Instagram. Las fotos mostraron sonrisas y gestos de alegría por el inesperado reconocimiento.

La publicación generó respuestas por parte de los usuarios, que celebraron la iniciativa con elogios hacia el actor y destacaron la importancia de reconocer a quienes sostienen la vida del barrio. “Sos único, por eso te amamos”, escribió una fan. “Sos todo lo que está bien. Te faltó poner: ‘Pablo, el mejor actor y persona’”, añadió otra. “Qué grande, Pablo. Me encanta que sigas siendo un pibe de barrio. Por tu sensibilidad sos tan querido; ojalá nunca cambies”, se lee en otro de los mensajes.

Pablo Rago forma parte del elenco de la serie Yiya (Fuente: Fuendación para la Historia de España)

Lejos de los discursos y las galas oficiales, la propuesta supuso, desde el humor, un reconocimiento al trabajo de estas personas. Cabe recordar que, a lo largo de este año se entregaron los Martín Fierro de Televisión, de Streaming, de Radio, de Cable, de Teatro y también se sumaron los de Cine y Series, con figuras consagradas y producciones reconocidas en distintas áreas. En ese contexto de celebraciones sucesivas, Rago eligió dejar a un lado la estructura oficial y armar su propia premiación, sin jurados ni votaciones formales, y otorgando valor a otras aptitudes.

La participación del actor en Yiya

Rago cuenta entre sus últimos proyectos con su participación en la recién inaugurada Yiya, serie que volvió a ponerlo en el centro de la ficción luego de una trayectoria ininterrumpida de casi cinco décadas. Cabe recordar que el intérprete comenzó a trabajar a los 4 años, cuando quedó seleccionado en un casting de manera casi fortuita, y desde entonces construyó un recorrido que lo convirtió en una figura reconocida del espectáculo argentino.

A lo largo de los años integró elencos de ficciones que quedaron en la memoria colectiva como Clave de sol, Amigos son los amigos, Inconquistable corazón, Kachorra y Gasoleros en televisión, además de formar parte de las dos películas argentinas ganadoras del Oscar, La historia oficial y El secreto de sus ojos. Pese a esos hitos, el actor mantuvo un perfil bajo y una relación con el éxito marcada por la alternancia entre períodos de gran visibilidad y otros más discretos.