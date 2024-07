Netflix: la película basada en hechos reales que es furor y no te dejará cerrar los ojos

Escuchar

Si sos un amante de las producciones basadas en hechos reales, Netflix tiene una película dentro de su amplio catálogo que no te dejará cerrar los ojos. La historia gira en torno a la vida de dos nadadoras que se ve perturbada por la guerra en Siria, por lo que deciden escapar a un lugar seguro, pese a que esto implique poner en riesgo su vida.

"Las nadadoras" se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix (Foto: Captura de video)

Se trata de Las nadadoras, un film de 2 horas y 15 minutos que se estrenó en la plataforma streaming en 2022 y que dos años después sigue siendo una de las más vistas. Las hermanas sirias Yusra y Sara Mardini sintieron el terror del conflicto bélico cuando en 2015 una bomba cayó en la piscina en la que entrenaban, por lo que decidieron dejar su país atrás y buscar un futuro mejor.

Pero al momento de cruzar el mar Egeo, al barco en el que se transportan se le rompe el motor, lo que pone en peligro sus vidas y el de las otras 16 personas. En ese momento, las hermanas Yusra y Sara, de 17 y 20 años respectivamente, utilizan su destreza y nadan para llegar a Alemania, donde, en busca de un asilo, se anotan para los Juegos Olímpicos de Río de 2016.

El dramático momento recreado en el film de Netflix con Manal Issa como Sara Mardini y Nathalie Issa como Yusra Mardini (Foto: LAURA RADFORD/NETFLIX)

Mientras Sarah se destacó en su paso por el evento multideportivo, Yusra decidió dejar el deporte atrás y ayudar a refugiados a través de una ONG en Grecia, pero no todo marchó bien. Es que en 2018, pasó tres meses en prisión porque fue acusada con dos miembros del grupo de cometer varios delitos, incluidos tráfico, espionaje y fraude. Tras ser liberada bajo fianza, regresó a Berlín, donde vive con sus padres y su hermana menor, quienes pudieron escapar de Siria en 2016.

Sarah Mardini (Foto: Captura BBC)

A pesar de que ahora las hermanas mantienen un bajo perfil, en 2017 hablaron con la revista Vogue y se refirieron a aquella traumática experiencia. “Usamos nuestras piernas y un brazo cada uno, sujetamos la cuerda con el otro y pateamos y pateamos. Las olas seguían llegando y golpeándome en el ojo. Esa fue la parte más difícil, el escozor del agua salada. Pero, ¿qué íbamos a hacer? ¿Dejar que todos se ahoguen? Estábamos tirando y nadando para salvar sus vidas”, recordaron.

Yusra Mardini es en la actualidad Embajadora de la Buena Voluntad de ACNUR (Foto: ACNUR)

Dirigido por la egipcia Sally El Hosaini y recreadas por las hermanas libanesas Nathalie y Manal Issa, el film no tardó en cautivar al público. “Esta película tiene que ser reconocida. Después de verla me hace pensar en que muchos de nosotros somos afortunados y que nadie debe dejar de luchar. No pude parar de llorar, solo de imaginar y mi alma se conmovió por cada uno de todos los que en este momento tienen esperanzas de ser libres”; “Una muy buena película de la vida real que muestra el drama de los que huyen de la guerra, de la constancia de una nadadora Siria para lograr hacer realidad su sueño de nadar en unas Olimpiadas. Excelente, la recomiendo” y “Hermosa película, de la vida real, buenas actuaciones, buena trama, el tema de las migraciones y los refugiados es a nivel mundial, es una cruda realidad. Se las recomiendo totalmente”, fueron solo algunos de los usuarios que quisieron dejar su opinión.

