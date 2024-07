Un pueblo, en guerra con Netflix: rechazan que se haga una película sobre la tragedia en la que murieron 50 niños

Escuchar

Netflix ofrece un extenso catálogo de series y películas que abarcan una amplia gama de géneros, desde comedias y romances hasta terror, suspenso y drama. Entre estas producciones, muchas se inspiran en hechos reales, incluyendo una próxima que fue anunciada en julio, cuya historia real, tan impactante como dolorosa, ya está generando debates.

Fue a principio de este mes cuando la plataforma de streaming dio a conocer este proyecto: la adaptación de la novela El niño, escrita por Fernando Aramburu. En el caso de que se lleve a cabo, la dirigiría el prestigioso Mariano Barroso. De todas formas, Netflix ya se encontró con los primeros tropiezos antes de comenzar. ¿Por qué? Por la oposición del pueblo donde tuvieron lugar los hechos reales que inspiran esta historia, que son realmente delicados.

La impactante historia real que Netflix quiere llevar a la pantalla

Estos trágicos hechos ocurrieron en 1980 en el municipio de Ortuella, provincia de Vizcaya, del País Vasco, cuando una explosión de gas en el colegio público Marcelino Ugalde mató a 50 alumnos de entre 5 y 6 años, dos profesores y una cocinera. Claramente, el incidente generó una huella imborrable en toda la comunidad, que cuenta con solo 9000 habitantes. El estruendo, que se pudo escuchar a seis kilómetros de distancia, inicialmente hizo temer un atentado en plena era de violencia de ETA. Sin embargo, la explosión fue provocada accidentalmente por un plomero que encendió un soplete mientras arreglaba una fuga de gas propano.

Por la explosión, murieron 50 alumnos de entre 5 y 6 años, dos profesores y una cocinera

Por su parte, el libro El niño cuenta la historia de Nicasio, un hombre de unos 80 años que sube semanalmente al cementerio de Ortuella para visitar la tumba de su nieto, fallecido en los trágicos sucesos de 1980. La obra profundiza en el trauma y en cómo la explosión afectó psicológicamente a todo el pueblo. A pesar de que la aproximación del autor es extremadamente respetuosa con la tragedia, hay una fuerte oposición en Ortuella a que Netflix adapte la historia en una de sus producciones exclusivas para la plataforma.

Portada del libro El niño, novela en la que quiere basarse Netflix para contar la historia

La fuerte oposición del pueblo: “Que se abstengan de cualquier producción”

El Ayuntamiento de Ortuella emitió un comunicado en el que expresó su postura sobre la película de Netflix. En el mensaje, solicitan “respetuosa y enfáticamente” que no se realice ninguna película o producción audiovisual sobre la tragedia que afectó al pueblo en 1980.

La tragedia de Ortuella: 50 muertes que enlutaron a todo un pueblo. El Diario Vasco

La decisión, adoptada de manera unánime por la comunidad, refleja el deseo colectivo de proteger su historia y privacidad. Asimismo, les solicitaron a Netflix: “Que se abstenga de realizar cualquier producción basada en los hechos que afectaron a nuestro pueblo. Instamos a considerar la sensibilidad de nuestra situación y la importancia de nuestro derecho a decidir sobre nuestra historia y su difusión pública”.

En respuesta a esto, desde la plataforma aseguraron que la producción va a ser respetuosa con el caso, en memoria de los fallecidos y sus respectivas familias. Sobre esto, Aramburu contó: “A lo largo de los años, el accidente de Ortuella me interpeló con fuerza. Sentía como si reclamara un espacio propio en la serie de historias titulada ‘Gentes vascas’ que yo me propongo contar. El proyecto de adaptación al cine por parte de Netflix me complace sobremanera y al mismo tiempo me afianza en el convencimiento de que los niños fallecidos en aquella tragedia de 1980 merecen un lugar digno en nuestra memoria”.

