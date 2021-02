Netflix: Misión safari y la maravilla de sobrevivir con Bear Grylls desde la comodidad del living

Si te persigue un león, ¿es mejor subirte a un árbol o esconderte debajo de una camioneta? En la vida real, esta disyuntiva no es una que se presente de forma cotidiana para la mayoría de las personas. Pero en Misión Safari, la nueva película interactiva de Bear Grylls, el espectador puede arriesgarse a tomar una decisión de este tipo sin sufrir consecuencias fatales.

La película es parte del universo You vs. Wild, la serie interactiva que Grylls realizó para Netflix, en la que el experto en supervivencia enseña los secretos para salir con vida de situaciones extremas en entornos naturales. El formato utilizado es el mismo de otras experiencias interactivas de la plataforma de streaming, como Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo, El gato con botas: Atrapado en un cuento épico y Carmen Sandiego: ¿robar o no robar?, entre otras. La trama está construida con distintas líneas narrativas, que se desarrollan a partir de las decisiones que tiene que tomar el propio espectador , tocando en la pantalla de su dispositivo o en el control remoto del televisor.

En el caso de la divertida Misión Safari, Bear Grylls guía al público a través de tres misiones que deben cumplir con éxito. Todo comienza cuando se corta la electricidad de la cerca que rodea un santuario de vida silvestre en Sudáfrica y los animales quedan sueltos, lo cual representa un grave peligro para ellos mismos y para otros. Bear tiene que encontrar a un babuino y a un león que se escaparon de la reserva y arreglar la reja antes de que haya más escapes de animales. Cada una de las misiones incluye diversos peligros y el espectador deberá tomar las decisiones correctas para que Bear pueda salir airoso de la experiencia.

El elemento interactivo de la historia es ideal para el tipo de narrativas que protagoniza Bear Grylls, el hombre que se hizo famoso comiendo insectos y tomando su propia orina para sobrevivir en la naturaleza. Utilizado en otro tipo de tramas es una forma accesoria de involucrar al espectador, más allá de la pasividad de seguir la historia que le están contando. Pero en el caso de Misión Safari, como sucede también con la serie You vs. Wild, ofrecerle opciones al espectador es una excusa perfecta para dar pie a las lecciones sobre la naturaleza que son la especialidad de Bear. Antes de cada elección, el protagonista explica qué es lo que esté en juego, además de los pros y los contras de cada una de las posibilidades. Una vez que el espectador tomó la decisión, el desarrollo de la trama terminará de demostrar por qué era la correcta o la equivocada, con la explicación necesaria por parte del experto en supervivencia.

La vocación didáctica es parte central del trabajo televisivo de Edward Michael Grylls, conocido como “Bear” desde su primer programa A prueba de todo (Man vs. Wild), ya todo un clásico de Discovery Channel. Su experiencia de juventud en una unidad de fuerzas especiales del ejército británico lo ayudó a superar el trauma físico y psicológico que sufrió tras un accidente en paracaídas y luego se convirtió en la base de su carrera mediática. Además de varios ciclos televisivos, como Running Wild, en el que llevó a famosos como Kate Winslet y Barack Obama a participar de sus aventuras extremas, Grylls publicó varios libros que combinan las lecciones para sobrevivir en la naturaleza con algo de autoayuda y fundó una academia que dicta cursos sobre supervivencia, con sedes en el Reino Unido, los Estados Unidos y África.

Pero no es necesario ir tan lejos para absorber las lecciones de Bear, ni arriesgarse a ser devorado por un león en una selva real. Tocando un botón en la pantalla, se puede jugar a sobrevivir desde el living y aprender ciertas cosas que pueden ser útiles algún día.

