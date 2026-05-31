Lágrimas, gritos y shock: de Emma Stone a Julia Roberts, ocho famosos que conocieron a sus ídolos y no pudieron ocultar su emoción

Así como las grandes estrellas tienen sus propios admiradores, ellas también son fanáticas de otros famosos. De hecho, varias no pudieron ocultar su emoción al cruzarse cara a cara con sus ídolos, y reaccionaron de maneras muy distintas: desde lágrimas y nervios hasta fanatismo adolescente, humor incómodo o una timidez completamente inesperada. Desde el llanto de Brie Larson y la vergüenza de Julia Roberts hasta la divertida reacción de Jennifer Lawrence en plena entrega de los premios Oscar, dejamos una lista de las mejores reacciones de celebridades que finalmente lograron conocer a sus artistas favoritos.

Jennifer Lawrence, fan de Jack Nicholson

En 2013, justo después de ganar el Oscar a mejor actriz por El lado luminoso de la vida, Jennifer Lawrence protagonizó uno de los momentos más hilarantes de aquella ceremonia: mientras era entrevistada por su triunfo, Jack Nicholson apareció en escena, interrumpió la charla y la felicitó por su premio. El gesto dejó a Lawrence tan asombrada como desconcertada.

“Hiciste un trabajo hermoso. Ahora eres mi amor platónico”, le dijo el actor, sin dejar de coquetear con la joven estrella. “Gracias, amo todas tus películas”, devolvió ella. “Te pareces a una antigua novia que tuve”, insistió el legendario artista. “¿De verdad? ¿No me parezco más a tu nueva novia?”, siguió Lawrence, desplegando toda su gracia. Una vez que Nicholson desapareció de escena, la actriz soltó un “Ay, Dios mío”, se tapó la cara y dejó en evidencia que seguía completamente en shock.

Billie Eilish, fan de Justin Bieber

Billie Eilish ya era una superestrella cuando, en el festival de Coachella 2019, se cruzó con Justin Bieber. La joven cantante, belieber desde que era una niña, quedó paralizada ante el encuentro. Su reacción se hizo viral de inmediato: con gestos que iban desde la vergüenza hasta la incredulidad, lo miraba desde lejos y se tapaba la cara, mientras intentaba procesar lo que estaba pasando.

Después de unos minutos, la cantante finalmente decidió responder al gesto de Bieber: se acercó a él y lo abrazó mientras todos alrededor celebraban el encuentro. La escena terminó de confirmar el fanatismo que Eilish siempre sintió por el canadiense y que ella misma había mostrado durante años en entrevistas y redes sociales, donde llegó a compartir fotos de su adolescencia rodeada de pósters del cantante.

Ariana Grande, fan de Jim Carrey

El pequeño papel que en 2019 consiguió en la serie Kidding le dio a Ariana Grande mucho más que una nueva experiencia en su extensa carrera: gracias a esa participación, la actriz y cantante pudo conocer a su gran amor desde la infancia, Jim Carrey. Fanática absoluta del comediante desde niña, vio todas sus películas, usaba su nombre para sus usuarios virtuales y hasta le festejó varias veces el cumpleaños. Cuando por fin lo tuvo enfrente, no pudo contener las lágrimas.

En medio del set, Carrey abrazó con ternura a Grande, que no podía parar de temblar de la emoción. La actriz aprovechó además para mostrarle el tatuaje que lleva en la espalda: una de las frases más recordadas de The Truman Show. Tiempo después de ese episodio, compartió las emotivas imágenes en su cuenta de Instagram. “Nada es más loco que trabajar y pasar tiempo con alguien a quien idolatrabas y adorabas antes incluso de poder hablar”, escribió junto a las postales. Además, aseguró haber descubierto en él a una persona “más cálida y generosa” de lo que había imaginado.

Emilia Clarke, fan de Matt LeBlanc

Aunque ya era una de las actrices más famosas del mundo gracias a Game of Thrones, Emilia Clarke no pudo ocultar su costado más mundano cuando conoció a Matt LeBlanc en The Graham Norton Show en 2016. Apenas el actor apareció en el estudio, la mujer que le dio vida a Daenerys Targaryen quedó completamente paralizada y no pudo dejar de reírse de los nervios.

Durante toda la entrevista, Clarke apenas pudo mirar a la estrella de Friends sin ponerse colorada. Sin embargo, protagonizó uno de los momentos más divertidos del programa cuando, luego de juntar coraje, le pidió que la mirara y le dijera “How you doin’?”, el clásico latiguillo de levante de Joey Tribbiani. LeBlanc accedió de inmediato al pedido y la reacción de la actriz fue instantánea: gritó, se tapó la cara y se dobló de la risa mientras el estudio entero celebraba la escena.

Brie Larson, fan de Jennifer Lopez

“¡Ay, Dios mío!”, gritó Brie Larson en medio de una entrevista en la alfombra roja de los Golden Globe Awards 2024 cuando vio que detrás de ella pasaba Jennifer Lopez. “No puedo hacer esto, es JLo. No puedo, voy a llorar”, siguió, entre cierto desconcierto y un ataque de fanatismo incontrolable. De inmediato, la diva del Bronx se acercó a saludarla y lo que siguió fue un ida y vuelta tan emotivo como inolvidable.

“Soy una gran admiradora tuya. Te vi en Selena y eso hizo que quisiera ser actriz. Siempre significaste tanto para mí…”, se sinceró Larson, con los ojos vidriosos, sobre el impacto que el trabajo de la cantante tuvo en su vida y en su carrera. “Me vas a hacer llorar”, reaccionó JLo, también conmovida. Lejos de tomarse el comentario como uno más, Lopez recordó sus propios comienzos y el valor que tienen los referentes cuando alguien recién empieza a imaginar su futuro. “Yo también estuve ahí”, le respondió antes de abrazarla. Después del tierno momento, y todavía con Lopez a su lado, Larson se dio vuelta y gritó: “¡Mamá, es JLo!” y se fue, en shock, sin poder terminar la entrevista.

Después del tierno momento, y con la presencia de Lopez, Larson se dio vuelta y gritó: “Mamá, ¡es JLo!”.

Pink, fan de Johnny Depp

Era mayo de 2016 y Pink estaba sentada en el sillón del late show de Jimmy Kimmel cuando el conductor le preguntó por su amor por Johnny Depp. Nerviosa, la cantante recordó que una vez se lo cruzó en una disquería y que fue su marido quien la empujó a saludarlo. El ida y vuelta en ese momento fue tan vergonzoso como hilarante: ella le dijo que lo había visto en “Alicia” —por el film Alicia en el país de las maravillas— y se había inspirado para escribir una canción; él entendió que había conocido a Alice Cooper.

Luego de que Pink recordara lo incómoda que se sintió ese día, Johnny entró en escena. La cantante enseguida se tapó la cara, soltó una risa nerviosa y apenas pudo hilar algunas palabras mientras el público celebraba la escena. “Esto es demasiado para mí”, admitió, completamente desconcertada por la secuencia. “Este es el peor día de mi vida”, cerró Pink entre carcajadas, mientras intentaba esconderse en el sillón del estudio.

Julia Roberts, fan de Gwen Stefani

Incluso las celebridades más famosas pueden convertirse en fans cuando conocen a alguien que admiran. En 2001, Julia Roberts interrumpió una entrevista en la alfombra roja cuando vio que detrás de ella estaba Gwen Stefani, por entonces líder de No Doubt. “¡Ay, Dios mío! Es Gwen Stefani”, lanzó con un gesto de absoluta sorpresa. “Por favor, seguí de largo”, repitió mientras se escondía detrás de sus manos. “¿Querés darte vuelta?”, intentó animarla la cronista, pero Roberts prefirió quedarse inmóvil. “Vine cantando sus canciones camino al trabajo toda la mañana”, admitió.

Pese a su negativa, el encuentro fue inevitable. “La estrella más grande del mundo está aquí, completamente impactada”, advirtió la periodista, mientras la actriz apenas podía mirar a la cantante a la cara. “No lo puedo creer, estoy sosteniendo su mano. ¡Miren!”, devolvió Stefani, divertida y halagada por la situación. La encargada de cerrar el momento hilarante fue la propia cantante, que con la mirada fija en la cámara gritó: “¡Papá, ella me ama a mí!”, mientras Roberts no podía parar de reír.

Emma Stone, fan de las Spice Girls

Aunque ya era una actriz consagrada, Emma Stone volvió a convertirse en una fan adolescente, como cualquier otra chica, cuando durante una entrevista para un medio australiano le acercaron una tablet con un saludo especial para ella. La actriz ya había contado que las Spice Girls marcaron su infancia, que durante años estuvo obsesionada con el grupo británico, que su habitación estaba repleta de pósters de la banda y que incluso eligió su nombre por Emma Bunton, Baby Spice.

“Por desgracia, Baby Spice no pudo venir hoy, pero… esperen, ¿Mel B podría haber estado acá?”, deslizó el periodista sin imaginar la reacción que provocaría en su entrevistada. Apenas apareció la cantante en pantalla con un saludo especial, la cara de Stone se transformó y empezó a temblar de emoción. “¡Voy a llorar!”, advirtió antes de taparse la cara. Sorprendida, la actriz escuchó cómo Mel B le agradecía por haber sido fan de las Spice Girls, le decía que también la admiraba y le preguntaba, entre risas, por qué prefería a Baby Spice antes que a ella. Antes de despedirse, la cantante le pidió, como forma de redimirse, que interpretara un tema del grupo. La nota terminó con Stone cantando “Wannabe”.