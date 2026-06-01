Rating: quiénes ganaron, los que se quedaron atrás el fin de semana y la sorpresa que dio La familia Ingalls

En el marco que le dio el festejo de los veinticinco años en el aire de Gran Hermano, Telefe puso en pantalla a la Generación dorada, una versión del reality en la que pasó de todo. Ingresaron desde personajes muy famosos a figuras olvidadas del mundo del espectáculo, pasando por influencer de redes sociales para captar a nuevas generaciones que no consumen televisión abierta. Así las cosas, a más de tres meses del comienzo del programa y por el beneficio del repechaje reingresaron varios participantes y debutaron nuevos jugadores para enriquecer un formato que necesita todo el tiempo de un estímulo para seguir vivo.

En tiempos donde cada televidente vive su propio Gran Hermano y el del resto de los mortales, a través de las redes sociales, la producción del reality se las tiene que ingeniar para hacer atractiva cada gala, en un tiempo donde el rating no sobra. Este domingo, después de amenazar durante días que abandonaría la casa, finalmente, Gladys, la Bomba Tucumana, se fue, a un mes de haber entrado.

“Quiero irme. Te agradezco un montón por darme esta oportunidad, pero no la estoy pasando bien, sinceramente. No puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Aprendí a conocer a las personas y a conocerme a mí misma, cómo me desenvuelvo en un lugar distinto“, expresó la cantante antes de irse por la puerta giratoria. Como ocurrió en otras oportunidades, inmediatamente ingresó en su lugar otro participante. En este caso fue Sol Abraham, por el beneficio del Golden Ticket que le otorgó el Big. Una de las jugadoras más polémicas del reality se convirtió en la primera de la historia del programa en haber sido expulsada y convocada nuevamente en la misma edición. Gran Hermano se convirtió en lo más visto del domingo con un promedio de 12,9 en la primera parte y 11 puntos en la segunda.

En cuanto al resto de la programación del prime time, Marley junto a Josefina Ansa viajaron a Colombia y Por el Mundo lideró su franja con 8,9 puntos, mientras que Las chicas de la culpa promediaron 2,9 puntos, Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias recibieron a Violeta Urtizberea que hizo una divertida confesión sobre su intimidad.

Por su parte, América, que viene haciendo cambios en su programación, decidió armar sus noches de domingo con dos programas periodísticos: el tradicional GPS con Rolando Graña que cosechó 2,1 puntos y, finalmente, Mauro Szeta con su ciclo de investigaciones, con su horario definitivo a las 23, debutó con un especial sobre el asesinato de María Soledad Morales. A 35 años del femicidio de la joven, el periodista viajó a Catamarca para reconstruir uno de los crímenes de mayor impacto mediático en nuestro país. El rating fue de 0,7.

Entre visitas y almuerzos

En cuanto a la pelea de la tarde, se impuso La peña de morfi con Carina Zampini y Diego Leuco con un promedio de 4,5 puntos. Por el escenario de Telefe pasaron Banda XXI, Axel, La Bersuit y recibieron la visita de Zaira Nara. Por su parte, Juana Viale almorzó en su mesa con Alina Moine, Andrea Pietra, Mery del Cerro, Peto Menahem y Diego Castro y marcó 3,1 puntos mientras que el cine shampoo de eltrece que emitió La guerra del mañana que fue lo más visto del canal con 4,1 puntos de promedio.

Los números del sábado

Aunque con números más bajos, La noche de los ex fue el ciclo de mayor audiencia del sábado con 6,4 puntos y 5,8 en la primera y segunda parte respectivamente. Y en eltrece se destacó Mirtha Legrand con su mesaza integrada por Denise Dumas, Osvaldo Laport, Andrea Politti y Ricky Maravilla con un promedio de 3,8 puntos. El actor contó una divertida anécdota de las grabaciones de la novela Más allá del horizonte que sorprendió a todos.

Párrafo aparte para La familia Ingalls que siempre se destaca con buenos números de rating. Este domingo obtuvo 3,2 puntos y se impuso en la competencia directa en su franja. La serie creada por Michael Landon en 1974 convoca, muchas veces, mayor audiencia durante los fines de semana que ciclos que se emiten durante la semana. De hecho, este sábado fue lo más visto de eltrece con 3,9 y lideró la tarde. Lo que deja en claro que el público utiliza el control remoto más que nunca a la hora de elegir contenidos en la televisión abierta.