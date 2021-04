Nicki Nicole cuenta cómo se sintió en el programa de Jimmy Fallon: “Era mi momento y lo tenía que disfrutar”

“Desde que me dijeron que iba a estar en el show hasta que di el show, no frené”. Ya en Buenos Aires, Nicki Nicole dice recién ahora estar procesando lo que sin duda marca un hito para la música local: fue la primera artista argentina en tocar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas de televisión más vistos a nivel mundial . “Me mantuve en un lugar en el que accionás sin decir ‘Che ¿cuál es la gravedad del asunto?’. Fue un orgullo pero a su vez me puse mucha presión a mí misma, para dar lo mejor de mí. Por suerte salió todo increíble”.

Nicki Nicole, nacida en Rosario y de 20 años de edad, cuenta que, cuando su equipo le comunicó que estaba invitada al programa de Jimmy Fallon, no lo podía creer. “Primero pensé que era una joda. Yo tengo eso de no creer lo que me pasa; pero sí, era real e increíble”. Lo que primero iba a ser una entrevista, por cuestiones idiomáticas y logísticas terminó siendo un show en el que tocó un enganchado de “Wapo traketero” y “No toque mi Naik”, su primera y su última canción, respectivamente.

“Nos vimos todos los shows anteriores de Fallon para ver por donde iban los artistas”, cuenta Nicki Nicole sobre el proceso de idear la puesta en escena. “Yo veía que las puestas eran normales, porque el que ve el show va a ver al artista, entonces quería generar eso. Quise hacerlo con la banda, que se vea como un recital de gira y la verdad es que me sirvió muchísimo hacerlo así. También sabía que muchos me iban a ver por primera vez, entonces también quería que ellos vieran eso”.

En la previa a salir a tocar, Nicki Nicole cuenta que hizo todo lo posible para mantener la concentración sin perder de vista que estaba viviendo un momento clave en su carrera: “Por suerte, en el detrás de escena, los que laburan ahí, los del equipo de Jimmy Fallon, ya están curados de espanto de lo que es ese contexto. Pero con mi equipo hablábamos todo el tiempo de lo que estaba pasando. El que me hizo el pelo, la que me maquilló... estábamos como ‘¿Qué carajos está pasando?’ Pero a su vez no quería hablar mucho porque me ponía nerviosa. Todos me apoyaron y me hicieron saber que era mi momento y lo tenía que disfrutar”.

Nicki Nicole y Lunay en el programa de Jimmy Fallon juan botero

La presentación de Nicki Nicole -que cerró el programa del martes a la medianoche y en Argentina podrá verse el martes próximo- fue de cuatro minutos, tal como había quedado estipulado con la producción. Rodeada de una banda de nueve músicos, la cantante dice haber “disfrutado mucho”. “Hice todo súper contenta, no caí en lo que pasaba, intentaba que no me abrumara la felicidad para enfocarme en el show en vivo y eso fue lo que pude transmitir”. Sobre la decisión de enganchar dos temas, cuenta: “No llegaba a ser ni un tema completo pero tampoco dos canciones, por eso elegimos esa reversión de ‘Wapo traketero’ que se iba como yendo para que entrara ‘No toque mi Naik’, en la que se sumó como invitado Lunay (cantante puertorriqueño de reggaetón de 20 años) para cantar los versos que le corresponden en la versión original.

Ascenso meteórico

Un detalle sirve para dar cuenta del ascenso meteórico de Nicki Nicole: entre la aparición de “Wapo traketero”, su primera canción, y su participación en lo de Jimmy Fallon pasaron dos años exactos. “Es la canción que voy tener que tocar toda mi vida”, se ríe. “Nunca me voy a cansar, me gusta mucho y me da orgullo cantarla porque es la canción que me trajo hasta acá. Además, siempre la reinterpreto y creo que eso refresca un montón.

Nicki Nicole en los Premios Lo Nuestro

Con respecto a si hizo o no playback -una práctica por demás común en shows televisivos- Nicki Nicole responde simple y directa: “Lo que había era una voz de referencia para que yo respetara los tiempos acordados. En varios shows que hemos grabado antes he perdido lo que tenía que decir y las canciones se acortaban o se alargaban, ¿imaginate si hacía eso en lo de Fallon? Por eso había una voz mía de referencia y en base a eso canté las partes. El día que haga playback, que probablemente no haga nunca, no tendré problema en decirlo”.

Como una de las representantes más talentosas de la música urbana local, Nicki Nicole toma el hecho de haber tocado en el programa de Jimmy Fallon como un triunfo de toda la escena. “Algo que tenemos los argentinos es que pensamos de manera global”, dice. “Cuando estás defendiendo tu trabajo, no lo hacés por vos, lo hacés por todos: por el que va a venir después y por el que estaba antes bancando tu lugar cuando vos llegaste. Y yo creo que lo mismo se genera en la música, las decisiones que yo tomo y los lugares que abarco van a quedar medio en la historia como fue el rock en su momento. No pensaban solo en ellos, pensaban en una movida que era general. Y así lo hicieron y así quedó. Yo creo que si generamos lo mismo hoy en día, los que vengan después van a revolucionar el mundo”.

Para la cantante rosarina, la exposición que tuvo en el show de Fallon beneficia a toda la escena de la música urbana argentina

En la Argentina, la emisión de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en la que participó Nicki Nicole podrá verse el martes que viene a la medianoche por OnDirecTV (canal 201 y 1201 HD de la señal satelital). También estará ese día a través de DirecTV GO, la plataforma de streaming de la señal.