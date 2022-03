Nicolás Cabré reveló cuál fue el cambio más grande en su vida tras el nacimiento de Rufina

Nicolás Cabré no pierde oportunidad de demostrar lo mucho que ama a Rufina, su hija junto a Eugenia “la China” Suárez. Ya sea a través de las redes sociales o durante sus charlas en los medios, el actor siempre aprovecha para hablar sobre la niña y referirse a lo orgulloso que se siente. Fiel a esa costumbre, en una entrevista con Gente reveló que, tras el nacimiento de la pequeña, tomó una rotunda decisión en cuanto a su salud.

Cabré y Suárez vivieron uno de los romances más debatidos de la farándula a lo largo de poco más de dos años. En medio de esa relación -más específicamente en el 2013- nació Rufina y, a partir de ese momento, la vida del actor cambió para siempre. A pesar de que apenas unos meses después el vínculo entre las dos celebridades llegó a su fin, Nicolás demostró que su amor por su hija era más grande que cualquier conflicto que pudiera tener con su madre.

El paso de los años parecería haber fortalecido el vínculo. El actor contó que pasa mucho tiempo junto a Rufi y que disfruta a pleno los momentos que viven como padre e hija. “¡Hacemos todo juntos! Tenemos nuestros programas de televisión, vemos desde los Titanes y otros dibujitos... Yo me divierto y disfruto mucho. Ella me acompaña, somos compañeros. A mi me interesa lo que dice, lo que ve”, dijo.

Nicolás Cabré y la China Suárez, una ex pareja que mantiene una gran relación por el bienestar de su hija Rufina LA NACION

Asimismo, aseguró que valora mucho su mirada sobre sus trabajos y que, incluso, suele consultarle su opinión en diversos temas. “Con la obra, fue una de las primeras que vio un ensayo general. A mi me interesa saber lo que piensa, lo que ve, qué le divierte, qué no. Los chicos tienen otra visión. Está todo ahí”, aseveró.

En cuanto a su propia vida y a los cambios que debió llevar a cabo cuando se enfrentó cara a cara con la paternidad, Cabré expresó que hubo una gran decisión que debió tomar antes del nacimiento de Rufina. “Fui padre y me di cuenta que tenía que empezar a hacer ciertas cosas porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: dejar de fumar”, manifestó.

La decisión de dejar la adicción a los cigarrillos en el pasado se vio fortalecida gracias a que el actor se introdujo en el mundo del running. A pesar de que siempre fue deportista, nunca sintió la necesidad de dejar el vicio. No obstante, esta nueva actividad modificó su forma de ver las cosas. “Dejé de fumar porque tenía que dejar de fumar, sabía que ya estaba de más. Cuando arranqué en el mundo del running tenía un desconocimiento absoluto”, precisó.

Nicolás Cabré y Rufina, su hija instagram @cabrenico

Actualmente, se siente más sano que nunca. Con el running firme en su vida -hobby que, además de salud, le trajo muchos amigos- y un entorno que lo impulsa a sentirse mejor, el actor se encuentra en su mejor momento.