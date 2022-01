Tras separarse de Nicolás Cabré, Laurita Fernández reveló cómo influye la China Suárez en su vínculo con Rufina

Tras una breve reconciliación, la relación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré llegó a su fin. En diciembre, luego de participar de la apertura del último programa de La Academia de ShowMatch (eltrece), la bailarina confirmó la noticia en diálogo con LAM. “Lo único que quiero decir es que estoy sola”, informó en aquel entonces.

Mientras Laurita y Cabré estuvieron en pareja, Fernández mantuvo una afectuosa relación con Rufina, la hija del actor y Eugenia “la China” Suárez, de 8 años. Sin embargo, con la ruptura del vínculo, la relación de la bailarina con la nena también se terminó. Así lo confirmó la animadora en diálogo con Implacables (elnueve). La conductora explicó a qué se debió su terminante decisión: “No soy de querer conservar el vínculo más allá de la separación, porque creo que si te separás de uno, te separás de todo”.

Al mismo tiempo, explicó que sigue su vida en redes sociales, a partir de lo que publica la China en su cuenta de Instagram. “Es lo más, y me da mucha alegría verla bien”, cerró. Asimismo, confesó que el trabajo es un aliado para afrontar el dolor por la separación de Cabré: “A mí, en todos los momentos, no digo duros, porque la separaciones es algo que uno le toca vivir y es así, pero en un montón de momentos difíciles de mi vida, me ayudó hacer lo que hago, ya sea cuando estaba estudiando, que me iba a las clases de danza y era como que me despejaba, y lo mismo ahora, que estoy trabajando de lo que me gusta”.

Laurita Fernández sorprendió al revelar cómo es su relación con Rufina

A su vez, señaló que sus separaciones siempre fueron “con buenos tratos y en buenos términos” y que está feliz de que así sea. “Capáz cuando te separás pasás un momento que no está bueno, pero después te quedás con lo lindo que viviste con esa persona”.

En su momento, la periodista Yanina Latorre había dado precisiones sobre los motivos de la separación entre los artistas: “Laurita está aburrida. Dice (...) que se llevan bien, que está todo bárbaro pero que es un pibe que tiene diferentes intereses. Ella es joven, quiere salir, divertirse, tener vida social y él es más quedado, muy fóbico, quiere estar siempre encerrado”, lanzó la “angelita”.

Su presente laboral

Actualmente, Fernández está a cargo de la conducción de Bienvenidos a bordo, en reemplazo de Guido Kaczka, que está de vacaciones. “La estamos pasando bomba. Para mí, es un honor que Guido me haya llamado y tener esta experiencia”, asumió.

En ese sentido, Laurita desmintió los rumores de una presunta mala relación con el modelo Hernán Drago. “Nos llevamos re bien, es lo más. Con todos. Entré y es como si los hubiese conocido de siempre, porque ellos te hacen sentir eso. Nos divertimos mucho al aire, está buenísimo”.

Días atrás, LA NACION confirmó que Fernández firmó su contrato con Alpha Media para hacerse cargo de la conducción de la segunda mañana de Radio Metro. A partir del 14 de febrero, animará un programa de 9 a 13, cuyo nombre aún no está definido.