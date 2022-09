El día en que Néstor Kirchner le reveló a Magdalena Ruiz Guiñazú una de sus “grandes frustraciones” sobre los fondos de Santa Cruz

Horas antes de que el expresidente Néstor Kirchner cumpliera cuatro años de mandato, el 24 de mayo de 2007, Magdalena Ruiz Guiñazú lo entrevistó. En un reportaje radial, Kirchner le reveló que el episodio de los fondos de Santa Cruz, durante su gobierno provincial, fue una de sus “grandes frustraciones”.

“Ahora, una pregunta que se hace la mayoría de la ciudadanía y que yo aprovecho esta ocasión que usted tan amablemente me brinda. ¿Por qué no se repatrian todos los fondos de Santa Cruz?”, le consultó al entonces presidente Ruiz Guiñazú, quien falleció este martes a los 91 años.

“Están repatriados”, aseguró Kirchner en Radio Continental. Sin embargo, la periodista insistió y le repreguntó si todos lo estaban. “Si usted me da 5 minutos...Una de mis grandes frustraciones de mi vida son estos famosos fondos de Santa Cruz”, confesó.

En ese sentido, el expresidente aclaró que “todos” están repatriados. “Están, no sé dónde los tendrán invertidos ahora y demás, pero están...”, sostuvo.

Además, dijo que Sergio Acevedo, vicegobernador de Kirchner y gobernador de Santa Cruz desde el 10 de diciembre de 2003 hasta su renuncia, el 16 de marzo de 2006, se ocupó de hacer el trámite. “Sergio fue y lo hizo bien, la verdad que lo hizo bien, y además Sergio siempre participó conmigo en la administración de los fondos, siempre supo dónde estaban los fondos, cómo estaban los fondos y demás, como lo supo el posterior gobernador y ahora lo sabe el actual, están siendo administrados por el Banco de la Provincia de Santa Cruz”, detalló.

Néstor Kirchner y Sergio Acevedo Archivo

“Se cobraron cerca de 2.400, 2.500 millones de dólares por regalías mal liquidadas. Cuando se vendió YPF, una parte y después la última parte cuando se terminó de vender la acción de oro y demás. La provincia de Santa Cruz en ese momento cobró en bonos a valor nominal; no recuerdo ahora cuánto estaba el valor en el mercado, pero vamos a hablar de bonos, cobró 630 millones de dólares en bonos que por ahí eran 400 el valor real. Yo los guardé, los podía haber gastado, los guardé y como tenía miedo honestamente, usted vio que Cavallo lo que decidía tomar, lo tomaba…”, dijo Kirchner.

Y continuó: “Entonces nosotros lo pusimos a resguardo de aquellas manos, de varias manos y lo pusimos a administrar primero en Estados Unidos y después en Luxemburgo por el tema del default en la Argentina”.

“Tierra del Fuego los gastó, nadie sabe en qué los gastó; Chubut los gastó, nadie sabe en qué los gastó; Neuquén los gastó, nadie sabe en qué los gastó; Mendoza los gastó, fundió los dos bancos. Ninguno tiene que rendir cuentas de nada, soy al único que le piden rendición de cuentas es adonde están los fondos. Para mí es tan absurdo, es tan absurdo que yo siento una angustia, digo, los guardamos, los fondos están ahí, gracias a Dios le sirven a la provincia de Santa Cruz. Por qué nos critican si los hemos administrado bien, los hemos resguardado, no los hemos gastado, hemos preservado el capital y el patrimonio de la provincia”, planteó el expresidente.

Magdalena Ruiz Guiñazú

Ruiz Guiñazú, en tanto, le consultó si ese dinero se había invertido. “Obviamente que se ha ido invirtiendo”, aseguró el exmandatario. Y agregó: “Hubo muchísimas obras en las que se fue invirtiendo, pero Magdalena, todos esos fondos fueron generando intereses y demás, todo aprobado por el Tribunal de Cuentas, es decir, todo fue hecho como Dios manda. Y digo, entonces, acá en la Argentina mejor es gastar todo, no administrar nada, no ahorrar. Yo vengo de una cultura, no sé si correcta o incorrecta, hasta en mi vida personal; me gusta tener mis ahorros, administrar mis cosas; es decir, con el Estado hago lo mismo, miro las cuentas todos los días en el Estado, Magdalena, miro cuánto hay de recaudación, qué interés tenemos, cuánto tenemos de reservas”.

“Claro, pero como yo tengo mala cabeza para los números, a mí me encanta que me explique. De esa plata ¿volvió toda, está toda invertida en la provincia de Santa Cruz?”, preguntó la periodista.

“No, esa plata no está invertida, está en títulos, en bonos, bueno, no sé ahora, habría que preguntarles a ellos dónde la han puesto, a los administradores que es el Banco Provincia”, respondió Kirchner. “En nuestro país que pueden tener títulos que pueden ser de nuestro país o no; pueden ser títulos internacionales o no, para hablar con más sencillez”, sumó.