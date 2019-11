Sol Pérez, sobre su flamante novio: "Lo amo; me casaría y tendría hijos con él"

Sol Pérez está muy enamorada de su novio, Guido Mazzoni Crédito: Instagram

Súper enamorada y a un paso de hacer temporada en Mar del Plata junto a Carmen Barbieri, Sol Pérez pasó por el living de Intrusos y habló de su novio, Guido Mazzoni, de quien se mostró muy enamorada. Sin embargo no todas fueron buenas durante la entrevista: la modelo y conductora fue también consultada por los conflictos que mantendría con su futura compañera teatral Mónica Farro, y con su coconductor en Tarde pero temprano, Diego Ramos.

Los rumores de enfrentamiento entra Pérez y Farro surgieron hace un par de semanas y, al parecer, la disputa sería por el lugar que cada una ocuparía en la marquesina y también por quién hará el saludo final. Si bien ambas lo desmintieron, ambas consideran que merecen ese lugar en la obra, una por trayectoria y la otra por ser "la chica del momento".

"Nunca se habló, nunca charlamos eso. Al menos, yo no me enteré de nada. A mí me roza todo de costado", aseguró la panelista de Involucrados. Y enseguida, aclaró: "Yo la propuesta la tenía hace un montón. Guillermo (Marín) ya me conoce y sabe que cuando no me gusta algo pego el portazo y me voy. Creo que entre compañeros no debe existir esto, hay un productor con el que uno arregla estas cosas".

Tras asegurar que aún no compartió muchos ensayos con Farro, advirtió: "No nos llevamos mal. Cuando alguien me pelea, yo me voy. No tengo ningún problema con ella (.). La realidad es que si tenés un protagónico en la obra, sería muy tonto no salir a saludar última". Y enseguida, adelantó que frente al primer problema que haya en la temporada, ella se baja de la obra. "No quiero estar en el verano con 3 meses de convivencia teniendo que soportar una situación que no tenga ganas, sea con quien sea", aseveró.

Enseguida se refirió a cómo quedó la relación con Guillermo Marín, productor de la obra, luego de las especulaciones sobre un posible romance entre ellos. "Nosotros nos juntamos acá en la esquina, no nos escondemos. El otro día estacionó el auto delante mío y fuimos caminando juntos", explicó. En cuanto a las versiones que la señalan como su "protegida", dijo: "Yo confío mucho en Guille. Hizo cosas muy buenas y siempre me da lugar para crecer. Cuestionarme si me acuesto con alguien para ver si me dan el trabajo es una tontería; siempre me acusan de ser la amante de un productor. Creo que me mato laburando y tengo con que estar en el medio".

¿Enfrentada con Diego Ramos?

En medio del popurrí de temas, Pérez también se refirió a las versiones que aseguran que no se llevaría nada bien con Diego Ramos, su coconductor en Tarde pero temprano, el ciclo de Net TV. Si bien lo desmintió, la rubia aclaró que hay ciertas diferencias entre ellos a la hora de llevar el programa adelante el trabajo. "Diego tiene sus viajes pautados y tiene sus laburos", explicó frente a la ausencia del actor algunos días en el ciclo.

"Es una persona muy cómoda para trabajar, pero no es mi amigo. Yo te digo todo en la cara si hay algo que no me gusta. A mí me gusta hacer rating, me gusta más el espectáculo. A Diego le gusta más lo actoral, hacer más notas de cultura. Tenemos formas distintas, pero nos complementamos bien", lanzó sembrando más dudas al respecto.

"Con Guido me casaría y tendría hijos"

Súper enamorada, la ex "chica del clima" habló sobre su nuevo romance y contó cómo lo conoció a Guido Mazzoni. " Nos conocimos hace como cuatro años, empezamos a charlar. Me venía insistiendo que vaya a entrenar a los gimnasios que tiene con sus hermanos. Siempre entrené sola hasta que un día fui y me re copó el entrenamiento", recordó.

"Nunca se me tiró. Me encantaba pero nada. Nos llevábamos muy bien. Un día me invito a cenar y me empezó a decir que le pasaban cosas", confesó Pérez, tras asegurar que creyó que nunca más se iba a enamorar de alguien. "Me costaba mucho estar enamorada. Soy intensa, me hago cargo que tengo un carácter muy difícil de llevar", sinceró.

Mientras que él se enamoró de ella y no "de la chica de la televisión", la modelo y conductora enumeró las virtudes de él que la conquistaron. "Es divertido, gracioso. Es una persona que es igual a mí en todo. Nos llevamos muy bien en todos los sentidos, nos complementamos re bien. Lo amo, me casaría y tendría hijos con él", lanzó con cierto brillo en los ojos.