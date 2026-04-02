Juana Repetto tuvo que operar de urgencia a su hijo de dos meses

Juana Repetto generó preocupación entre sus seguidores al revelar que su hijo menor, Timoteo, de apenas dos meses, debió ser operado de urgencia. La actriz eligió contar el delicado episodio a través de sus redes sociales, una vez que la intervención había concluido con éxito y el bebé ya se encontraba en su casa.

“Ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que operamos a Timoteo de una hernia inguinal que le descubrí el lunes”, escribió en su cuenta de Instagram, donde detalló cómo fue el proceso y la angustia que vivió durante esas horas.

Juana Repetto saliendo de la clínica junto a su bebé (Foto: Historias de Instagram @juanarepettook)

Según explicó, la cirugía se realizó de manera ambulatoria y el pequeño respondió favorablemente desde el primer momento. “Salió todo divino. Es un campeón, se recuperó enseguida de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba bien y estaba con buen ánimo, así que nos pudimos volver a casa el mismo día”, expresó aliviada.

Repetto también destacó el trabajo del equipo médico, en especial del cirujano Germán Falke, y agradeció el acompañamiento recibido durante la intervención. “Podrán imaginarse que dejar a tu bebé dormido en la camilla del quirófano no es nada fácil. Es extremadamente angustiante”, confió movilizada por la experiencia.

Juana Repetto alertó a otros padres sobre la importancia de estar atentos al crecimiento de los bebés y ser constantes con los controles pediátricos desde sus primeros días de vida (Foto: Instagram @juanarepettook)

Horas después, a través de sus historias, la actriz brindó más detalles sobre el diagnóstico y explicó que se trata de una condición congénita que ya había atravesado en su propia infancia y también en su hijo mayor, Belisario. “Claramente es el único gen mío que tienen”, bromeó para intentar descomprimir la situación.

Además, remarcó la importancia de detectar a tiempo este tipo de patologías. “Es una cirugía sencilla para quien la sabe hacer, pero implica anestesia general. Y eso, para una madre, es muy fuerte”, sostuvo, al tiempo que adelantó que planea compartir más información para ayudar a otras familias.

“Después voy a ver cómo les puedo mostrar una foto sobre cómo se lo descubrí a él. Se lo descubrí tanto en un testículo como en la ingle, que ambas son hernias inguinales”, remarcó sobre la importancia de estar pendiente a la evolución y al crecimiento de cada niño.

Juana Repettó dejó un consejo a sus seguidores para cuidar la salud de sus bebés

A su vez, esta experiencia vivida por segunda vez como madre le hizo darse cuenta que podría comenzar a volcar en sus redes sociales toda la información adquirida sobre los primeros meses de vida de los bebés, con ayuda de profesionales de la salud. “Y por otro lado, con Águeda Figueroa, de @neoencasa, también estamos pensando en hacer algo, como un consultorio abierto, una vez por semana, para que todas las madres o mujeres embarazadas con un millón de dudas encima podamos hablar de casos específicos o cosas más generales”, explicó sobre el nuevo proyecto que espera poder encarar en los próximos meses.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y experiencias similares de otros usuarios, que acompañaron a la actriz en este momento sensible. “Timo un capo total, la mamá también, gratitud infinita”; “Un campeón y vos también” y “Me pasó lo mismo con mi hijo. Solo una madre sabe lo que se siente cuando el bebé entra al quirófano”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en comentarios.