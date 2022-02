Nicole Neumann dijo que extrañaba a sus hijas y Cinthia Fernández la liquidó: “No te fuiste a trabajar”

Nicole Neumann compartió una sentida reflexión sobre sus hijas Indiana (14), Allegra (11) y Sienna (7) y abrió su corazón en las redes sociales luego de hablar sobre el sacrificio de ser madre y lo difícil que es mantenerse alejada de sus pequeñas. Sin embargo, sin ninguna dulzura, Cinthia Fernández la cruzó sin filtro.

La conductora comenzó un 2022 envuelto en polémicas. Hace algunas semanas afrontó las versiones de una supuesta tercera en discordia en su relación con José Manuel Urcera. ¿La causa? Se filtraron chats privados del rionegrino con otra mujer que generaron un fuerte tensión en la pareja. Sin embargo, y luego de aclarar los tantos, la pareja continuó su vida y en compañía de las hijas que Neumann tiene en común con el exfutbolista Fabián Cubero viajaron hacia a las playas de Punta del Este para recibir la temporada de verano.

Luego de compartir unos días juntos, las jóvenes regresaron al país para reunirse con su padre y Mica Viciconte, quien está en la espera de su primer hijo, Luca. En tanto que Nicole armó nuevamente sus valijas y viajó hacia Europa con el piloto de autos. En la actualidad se encuentran en Valencia, de shopping y disfrutando de comidas en exclusivos restaurantes. Fue allí donde la jurado de Los 8 escalones del millón (eltrece) se mostró feliz por sus vacaciones, pero también se sinceró al encontrarse a miles de kilómetros de sus hijas.

La reflexión que hizo Nicole Neumann en su cuenta de Instagram Captura Instagram

En una historia que compartió con sus casi dos millones de seguidores, la modelo subió una captura de una imagen de Sienna, su hija menor, rodeada de un corazón entre medio de los íconos y aplicaciones de su pantalla de celular. Al parecer, la fotografía causó gran emoción en ella, y lo reflejó en el mensaje que la acompañó: “Dios, cómo las extraño. Lo peor de separarse… los sacrificios que hay que hacer como mamá”.

Como es de costumbre, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar, pero una particular fue la que más llamó la atención: la de Cinthia Fernández. La mediática no titubeó al ver la noticia en diversos sitios y aportó su opinión ante los dichos de la modelo. “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, esta hace bocha de tiempo paseando con el novio”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter. No conforme, agregó: “¿Soy la única que no entendió el posteo?”.

Si bien Nicole no respondió el comentario de la mediática, por estas horas mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores y contestó la duda de un usuario que reaccionó de igual manera que Fernández. “¿Sacrificio y te vas tres semanas? ¿Tanto compromiso tenés?”, fue el interrogante que le dejaron a la ex Bailando por un sueño (eltrece).

“A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mi como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”, sostuvo de manera contundente.

Nicole Neumann respondió las dudas de sus seguidores a través de Instagram Captura

En otro posteo, la mediática respondió otra duda de un seguidor que le preguntó cómo hacia para viajar, compartir momentos con sus hijas y asistir a eventos ante su agenda laboral tan agitada. Ante esto, Neumann se descargó: “A veces no puedo, trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por un acuerdo legal. Trato de elegir no tener culpa si no tengo opción y trato de ser feliz si no puedo estar con ella aunque quisiera. Sino sería imposible”.

Por último, la rubia dejó a relucir que hoy en día su foco está puesto en sus pequeñas y que su pensamiento está ocupado en ellas. “Hoy, qué es lo que más extrañas de Argentina?”, le consultó un internauta en una última historia. “A ellas, claro”, contestó Nicole junto a una imagen de hace algunos días en las que se ve felizmente con sus hijas disfrutando de las playas de Uruguay.

De esa forma, Nicole retomó su viaje visitando y paseando distintos sitios de España mientras espera para retomar sus trabajos en Argentina, con su labor como jurado en el programa que conduce Guido Kaczka.